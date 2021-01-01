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سبب حبس منذر المزكي ومحمد العولقي بعد قصة وفاة 5 أشخاص بكورونا

الخميس 05 نوفمبر 2020 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
سبب حبس منذر المزكي ومحمد العولقي بعد قصة وفاة 5 أشخاص بكورونا



أبو ظبي / سما

تصدر خبر حبس الإعلامي منذر المزكي ورجل الأعمال محمد سعيد العولقي، اليوم الخميس، وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات؛ بسبب معلومة كاذبة عن وفاة عائلة بفيروس كورونا.

وقضت محكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية، بحبس منذر المزككي ومحمد العولقين لمدة عامين؛ وذلك عقب نشرهما قصة مفبركة حول وفاة خمس أشخاص من عائلة واحدة بمرض كوفيد 19.

وصدر الحكم بحق مراسل قناة أبو ظبي منذر المزكي ورجل الأعمال، بعد إذاعة الخبر المفبرك على إحدى المحطات الإماراتية، فيما تضمن إبعاد المتهم المقيم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

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وتعاطف المغردون على تويتر مع الإعلامي منذر المزكي، فيما اعتبر العديد منهم أن الحكم الذي صدر بحقه في الاتجاه الصحيح؛ كي يشكل رادعا لكل من ينشر أخبارًا كاذبة عن جائحة كورونا.

وقالت فاطمة شقيقة منذر المزكي في تغريدة على تويتر : "لو سمحتوا قبل ما تكتبون تعليق سيء، تذكروا أنه عنده أهل يقرؤون التعليقات ويتعبون"، متهمة رجل الأعمال بتأليف هذه القصة.

وأضافت : "ثاني شيء لو يستوي، أنشر التحقيق كنت نشرته كي تتأكدوا أن العولقي هو من ألف قصة وفاة العائلة بكورونا، وغلطة أخي منذر أنه صدقه. رجاء قولوا كلمة عدلة أو لا تكتبوا". 

يذكر أن منذ المزكي الشامسي هو أحد مراسلي قناة أبو ظبي التي عمل معها خلال السنوات الماضية، فيما عُرف بين زملائه بحب المهنة والإطلاع والمتابعة المستمرة لكل الأحداث محليا وعالميا.

#منذر المزكي #محمد العولقي #وفاة خمس اشخاص كورونا #كورونا #الإمارات #كورونا الإمارات

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