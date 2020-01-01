حقيقة زواج محمد الشمري ودونا بعد طلاقها من عيد

الرياض / سما

تصدر هاشتاق زواج محمد الشمري ودونا الحسين، اليوم الأربعاء، وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية، بعد أن نشر الناشطون هذا الخبر بعد طلاقها بفترة زمنية وجيزة من عيد.

وتساءل المغردون على وسم زواج محمد الشمري ودونا حول حقيقة الأنباء المتداولة بهذا الشأن على المنصات الاجتماعية، حيث استغربوا من هذا الأمر الذي جاء فجأة للجميع.

وقالت إحدى المغردات : "السالفة إنه فيه واحد مشهور يقول إنه يحب دونا ومسميها أم شخموط وولدهم المستقبلي اسمه شخموط إلا دونا منزلة إنه محمد الشمري يضحكها".

وأضافت المغردة السعودية : "زعل أخونا في الله (تقصد عيد) وطلقها طلاقا إلكترونيا طبعاً"، متابعة إن "الموضوع كله طقطقة والناس طلعت التاق ع أساس إنه زواج وبس".

وانقسم المغردون بين تأييد عيد ودونا، حيث دافعت إحداهن عنه قائلة : "الطيور على أشكالها تقع، ما أثقل دم ذا إلا ذي. الله يعين والله دعست النعمة مدري كيف تشوفه يضحك. أجل لو تشوف عيد زي ما نشوفه. الله لا يجمع بينكم".

وقالت ناشطة أخرى : "وربي كليت هم عيد طلقها بالخطأ وما يقصد ذلك. بعدين خير تتزوج توها مطلقة منه (..) المهم ما علينا عيد بيحرمونا من السنابات الحين". وفق ما كتبت.

واعتبر ناشط آخر أن كل ما يتم تداوله حول زواج محمد الشمري ودونا غير دقيق، مضيفا : "كذب هذا الهاشتاق، من متابعين عيد، قسما بالله حتى دونا نزلت محادثتها مع الشمري الذي يسولف وهو ماسك طقتعه".