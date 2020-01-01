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آخر المستجدات في الانتخابات الأمريكية

الأربعاء 04 نوفمبر 2020 03:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آخر المستجدات في الانتخابات الأمريكية



واشنطن /سما/

أغلقت صناديق الاقتراع في انتخابات الرئاسة الأميركية في عدد 26 ولاية حتى الآن، حيث سيتم الإعلان تباعا عن نتائجها بعد الانتهاء من عمليات الفرز،


وتشير النتائج الأولية بفوز نائب الرئيس الأميركي السابق الديموقراطي جو بايدن في كل​:


بايدن يفوز بولايات :  إلينوي وفرجينيا وفيرمونت وديلاوير وميريلاند وماساتشوسيتس ونيوجيرسي ورود أيلاند والعاصمة واشنطن و نيويورك وكناتكت. 

ترامب يفوز بولايات إنديانا وفرجينيا الغربية وكنتاكي وأوكلاهوما وتنيسي وميسيسيبي وألاباما وأركنساس وداكوتا الشمالية والجنوبية ووايومينغ ولويزيانا.

ترامب يتقدم في ولاية فلوريدا المهمة بـ51.2% مقابل 47.9% لبايدن بعد فرز 90% من الأصوات

يتبع: ...

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