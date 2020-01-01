سباق البيت الأبيض 2020: القول الفصل في ولاية بنسلفانيا "صانعة الملوك"..!

واشنطن/ وكالات/

في سباق البيت الأبيض 2020، بنسلفانيا تبدو أوهايو الجديدة: يبدو أنه في 2020، بنسلفانيا هي ولاية أوهايو الجديدة حيث يخوض المرشحان سباقا ملاصقا في هذه الحالة الحاسمة التي تعتبر النقطة الفاصلة في الانتخابات الرئاسية، وفي مؤشر الى أهمية هذه الولاية، اختار المرشح الديمقراطي جو بايدن زيارتها في اليوم الانتخابي، خصوصا مسقطه سكرانتون.

ويتقدم المرشح بـ1,2 نقطة على ترامب في هذه الولاية الواقعة في شمال شرق البلاد التي فاز فيها ترامب بفارق ضئيل جدا عام 2016 بهامش 44 ألف صوت.

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وفي هذه الولاية التي تعتبر أساسية للفوز بالانتخابات الرئاسية، يلعب قطاع النفط دورا هاما، وفي حين يؤيد بايدن الانتقال التدريجي نحو الطاقة المتجددة، يؤكد ترامب على دعمه لقطاعي النفط والمناجم في هذه الولاية، وذكرت صحيفة يورك ديلي ريكورد المحلية أنه وفقا للشرطة المحلية، هناك زيادة في سرقات اللافتات لكلا المرشحين في وسط المدينة. وفق تلفزيون I24 الاسرائيلي

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ويتوقع أن تكون المشاركة مرتفعة جدا مع إدلاء نحو مئة مليون ناخب بأصواتهم بشكل مبكر أي أكثر من 70 % من إجمالي عدد المقترعين في 2016، ومن أجل الفوز يجب أن يحصل المرشح على غالبية أصوات كبار الناخبين والبالغة 270 من أصل 538 والتي تمنح بشكل نسبي على مستوى الولايات.

وعززت الانتخابات التي قد يتم فيها إما إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب أو هزيمته على أيدي خصمه الديمقراطي جو بايدن المخاوف من إمكانية اندلاع المزيد من أعمال العنف في الشوارع، ووضعت الأعمال التجارية في وسط المدينة ألواحا خشبية على نوافذها مجددا في وقت يتوقع أن تشهد احتجاجات سواء فاز ترامب أو بايدن أو حتى إذا كان الوضع غامضا جراء التأخر المتوقع في فرز الأصوات في أنحاء البلاد نظرا لارتفاع عدد الأصوات التي تم الإدلاء بها عن طريق التصويت عبر البريد خلال الوباء.

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