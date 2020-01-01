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موعد مباراة الزمالك والرجاء الرياضي في أفريقيا والقنوات الناقلة

الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد مباراة الزمالك والرجاء الرياضي في أفريقيا والقنوات الناقلة



القاهرة / سما

أعلنت مصادر رياضية، عن موعد مباراة الزمالك المصري ضد الرجاء الرياضي المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي في مصر.

وذكرت أن موعد مباراة الزمالك والرجاء في البطولة الأفريقية يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020 الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين والسودان وسوريا والأردن ولبنان وليبيا.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الرجاء والزمالك عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، والعاشرة لدى السعودية والكويت والبحرين والعراق، والحادية عشرة بالإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والرجاء

وتبث مباراة الرجاء والزمالك على قنوات بي إن سبورت الرياضية باللغة العربية (beIN Sports Connect - beIN Sports HD 7 - beIN Sports 3 FR)، فيما لم يتم تحديد هوية معلق اللقاء

وكان الزمالك قد وضع قدما في نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الأهلي الذي تأهل على حساب الوداد المغربي، وذلك عقب انتصاره على الرجاء بهدف دون مقابل في لقاء الذهاب.

وتأجلت مباراة الزمالك والرجاء، مرتين بسبب إصابة عدد من لاعبي الفريق المغربي بفيروس كورونا أول مرة، ثم بناء على طلب من الجانب المصري؛ جراء الانشغال بانتخابات مجلس النواب.

ويسعى الفريقان إلى الوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا والحصول على اللقب الجديد، على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي يمران بها نتيجة افتقداهما لعدد من الأسماء المهمة.

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