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ارتفاع عدد قتلى زلزال إزمير في تركيا إلى أكثر من 100 وعمليات البحث مستمرة

الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع عدد قتلى زلزال إزمير في تركيا إلى أكثر من 100 وعمليات البحث مستمرة



وكالات

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد القتلى نتيجة الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير غربي البلاد، إلى 102 قتلى.


وهذا أكبر عدد من القتلى يسقط جراء زلزال في تركيا منذ ما يقرب من 10 سنوات.

وأوضحت "آفاد" أن عدد المصابين جراء الزلزال بلغ 994، منهم 847 غادروا المستشفيات، فيما يواصل 147 آخرون تلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وأشارت إلى أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت جارية في 5 مبان بالولاية، فيما استكملت فرق الإنقاذ والبحث عملها في 12 بناية.

وضرب زلزال يوم الجمعة الماضي بلغت قوته 6.6 درجة، ساحل قضاء "سيفري حصار" (سيفريهيسار) بولاية إزمير غربي البلا

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