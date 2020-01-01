  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

ايهود أولمرت يكشف عن مصير أقدم جندي مخطوف في لبنان

الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 07:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ايهود أولمرت يكشف عن مصير أقدم جندي مخطوف في لبنان



وكالات

كشف رئيس ​الحكومة الإسرائيلية​ السابق، ​إيهود أولمرت​، معلومات عن الطيار الإسرائيلي، ​رون أراد،​ الذي فقد عام 1986 في لبنان وذلك بعد إسقاط طائرته الحربية.

وجاءت تصريحات ايهود أولمرت خلال مقابلة مع صحيفة "جيروساليم بوست" الإسرائيلية قال فيها إن " الطيار رون أراد المفقود في لبنان لم يتم نقله إلى إيران وبقي في لبنان ومات هناك".

وأشار أولمرت قائلا: "أننا وصلنا للأشخاص الذين كانوا على صلة مع العائلة التي كان مسجون لديها رون أراد، وحققنا معهم، وفي نهاية الأمر علمنا أمراً واحداً، علمنا بالضبط أين كان حتى في الثاني أو الثالث من أيار عام 1988، خلال معركة ميدون، ورون أراد كان مسجوناً في غرفة بمنزل، أو قبو، وكان هناك باب حديدي كبير، كان يجب فتحه والنزول درجتين، ومن ثم باب حديدي ثاني، وهو كان في الغرفة المغلقة هذه لوحده في منزل تسكنه عائلة".

ولفت أولمرت إلى أنه "خلال المعركة في ميدون، قتل أحد أفراد هذه العائلة على يد قوات ​الجيش الإسرائيلي​، ومذاك الوقت، لم نعد نعلم شيئاً عما جرى لرون أراد، وقد تمّ التوصل في النتيجة بهذه العملية أن رون أراد لم يكن في إيران، على مدى سنوات طويلة، لم يعرفوا شيئاً وللأسف ايضاً أعتقد أن لم يفعلوا ما يكفي، وفي العام 2008 لم يكن لدي شك بأن رون أراد ليس حياً".

#اسرائيل #الحكومة الاسرائيلية #لبنان #الطيار الاسرائيلي #رون أراد #جيروزاليم بوست #ايران

الأكثر قراءة اليوم

حقيقة تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار للاسر الفقيرة بقطاع غزة شهر 10

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 2 الثانية بطولة تيم حسن (شاهد)

صحيفة : انتهاء مهلة تنفيذ التفاهمات بين حماس واسرائيل ومصر تنفض يديها

العرب اللندنية تتحدث عن فرضية دحلان في مسار السلام

شاهد..وسائل إعلام: مقتل 7 أشخاص بهجوم مسلح وسط فيينا وأحد المهاجمين فجر نفسه

أيالون : لا قيمة للتطبيع مع العرب دون حل القضية الفلسطينية والوقائي اعتقل "إرهابيين" من حماس أكثر من إسرائيل

فيديو : من هي نسمة عطا الله ملكة جمال مصر 2020 ؟

الأخبار الرئيسية

بايدن

انتخابات الرئاسة الامريكية: اليوم موعد الحسم بين الجمهوري ترامب والديمقراطي بايدن

مصدر في "حماس": نقلنا رسائل عبر الوسطاء بشأن إصابة أسرى بكورونا ومبادرة السنوار قائمة

اعتقالات

حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة

صحة غزة: كافة السيناريوهات مطروحة لمواجهة كورونا.. وهكذا سيتم التعامل مع المواطنين العائدين للقطاع

988

شاهد..وسائل إعلام: مقتل 7 أشخاص بهجوم مسلح وسط فيينا وأحد المهاجمين فجر نفسه