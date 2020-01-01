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مقصية رائعة لابراهيموفيتش تهدي ميلان الفوز ..فيديو

الإثنين 02 نوفمبر 2020 03:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقصية رائعة لابراهيموفيتش تهدي ميلان الفوز ..فيديو



سما

عزز ميلان صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على مضيفه أودينيزي 2-1 في الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

وتقدم ميلان بهدف سجله فرانك كيسي (18) وتعادل أودينيزي بهدف سجله رودريغو دي بول (48 من ركلة جزاء)، قبل أن يهدي زلاتان إبراهيموفيتش "الروسونيري" 3 نقاط ثمينة بتسجيله هدف الفوز (83).

ورفع ميلان رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد أودينيزي عند 3 نقاط في المركز الـ 18.

وبهذا الفوز حافظ ميلان على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 5 مباريات والتعادل في مباراة، بينما أصبحت هذه الخسارة هي الخامسة لأودينيزي بالدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة واحدة.

#الدوري الايطالي #زلاتان إبراهيموفيتش #أودينيزي #الروسونيري #كرة القدم #مقصية ابراهيموفيتش

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