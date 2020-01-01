3 قتلى عرب بجريمة إطلاق نار في الجليل الأعلى فجر اليوم الأحد

القدس المحتلة /سما/

قتل 3 أشخاص عرب متأثرين بجروحهم الخطيرة إثر تعرضهم لجريمة إطلاق نار بالقرب من متنزه "تال دان" قرب كريات شمونة في منطقة الجليل الأعلى، فجر اليوم الأحد.

ووفقا للشرطة، فإن ضحايا جريمة إطلاق النار هم رجلين من البعنة وجديدة المكر (57 و41 عاما) وشاب (38 عاما) من قرية ساجور.

وبحسب مصدر طبي، فإنه تلقى بلاغا حول إصابة 3 أشخاص في جريمة إطلاق نار، ومع وصول الطاقم الطبي إلى المكان لم يكن أمامه سوى إقرار وفاة المصابين بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياتهم.

وجاء على لسان أفراد الطاقم الطبي الذي وصل إلى مسرح الجريمة، أن "الضحايا كانوا فاقدين للوعي وبدون تنفس ونبض، إذ عانوا من جروح حرجة في أنحاء أجسادهم، وقد اضطر الطاقم الطبي لإقرار وفاتهم في المكان".

ووفقا للشرطة، فإن ضحايا جريمة إطلاق النار هم والشبان هم حامد مجدي حسين من البعنة (30 عامًا) من البعنة و رامي يعقوب ابو ظلام (41 عامًا) من المكر و سهير حسن من ساجور.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة؛ فيما ادعت أن الخلفية هي نزاع بين أصحاب سوابق جنائية.