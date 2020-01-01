  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

3 قتلى عرب بجريمة إطلاق نار في الجليل الأعلى فجر اليوم الأحد

الأحد 01 نوفمبر 2020 06:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
3 قتلى عرب بجريمة إطلاق نار في الجليل الأعلى فجر اليوم الأحد



القدس المحتلة /سما/

قتل 3 أشخاص عرب متأثرين بجروحهم الخطيرة إثر تعرضهم لجريمة إطلاق نار بالقرب من متنزه "تال دان" قرب كريات شمونة في منطقة الجليل الأعلى، فجر اليوم الأحد.

ووفقا للشرطة، فإن ضحايا جريمة إطلاق النار هم رجلين من البعنة وجديدة المكر (57 و41 عاما) وشاب (38 عاما) من قرية ساجور.

وبحسب مصدر طبي، فإنه تلقى بلاغا حول إصابة 3 أشخاص في جريمة إطلاق نار، ومع وصول الطاقم الطبي إلى المكان لم يكن أمامه سوى إقرار وفاة المصابين بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياتهم.

وجاء على لسان أفراد الطاقم الطبي الذي وصل إلى مسرح الجريمة، أن "الضحايا كانوا فاقدين للوعي وبدون تنفس ونبض، إذ عانوا من جروح حرجة في أنحاء أجسادهم، وقد اضطر الطاقم الطبي لإقرار وفاتهم في المكان".

ووفقا للشرطة، فإن ضحايا جريمة إطلاق النار هم والشبان هم حامد مجدي حسين من البعنة (30 عامًا) من البعنة و رامي يعقوب ابو ظلام (41 عامًا) من المكر و سهير حسن من ساجور.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة؛ فيما ادعت أن الخلفية هي نزاع بين أصحاب سوابق جنائية.

#جريمة قتل #اطلاق نار #متنزه تال دان #كريات شمونة #منطقة الجليل الأعلى #ضحايا اطلاق نار #البعنة #قرية ساجور #سوباق جنائية

الأكثر قراءة اليوم

شاهد : مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 1 الأولى جبل شيخ الجبل

صحيفة تزعم اتصالات بين السلطة الفلسطينية وبايدن.. وهذا ما سيفعله الفلسطينيون حال فوز ترامب

مواعيد عرض مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع 2020 على جميع القنوات الناقلة

تفاصيل اتفاق "اتحاد المعلمين" مع "التربية والتعليم": انتظام صرف الرواتب.. ولجنة لمعالجة ملفات غزة

الانتخابات الأميركية.. رقم قياسي جديد في التصويت المبكر

"التنمية بغزة" تحدد الفئة المستفيدة من المنحة القطرية للدفعة الحالية

أردوغان يشكر السعودية وإسرائيل والإمارات

الأخبار الرئيسية

هارتس: قلق إسرائيلي من تصعيد بغزة تزامنًا مع الانتخابات الأميركية والجهاد الإسلامي تخطط لذلك

الصحة بغزة :تسجيل 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا و189 حالة تعافٍ

قيادي بالجهاد: ضغوط كبيرة تستهدف المصالحة.. ويوجه رسالة لـ"فتح" بشأن الانتخابات

الانتخابات الأميركية

الانتخابات الأميركية.. رقم قياسي جديد في التصويت المبكر

صحة غزة "قلقة" من تزايد إصابات كورونا.. وتحذر من العودة للاغلاق الشامل