سيارة مبتكرة تتحول إلى "طائرة" في غضون 3 دقائق ..فيديو

وكالات

كشف باحثون أن السيارة المبتكرة AirCar V5 التي تتحول إلى طائرة في غضون ثلاث دقائق فقط، قد تُطرح للبيع في الأشهر الستة المقبلة.

وصُممت السيارة المثيرة للإعجاب من قبل أستاذ سلوفاكي عمل على هذا المفهوم على مدى ثلاثين عاما

ويُظهر مقطع فيديو حديث على "يوتيوب"، البروفيسور ستيفان كلاين، وهو يكمل رحلتين على ارتفاع 1500 قدم في بدعته الغريبة. واختبرها في مطار بييشتاني في سلوفاكيا.