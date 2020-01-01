محتالان يبيعان طبيباً “مصباح علاء الدين السحري” بمبلغ 41 الف دولار

وكالات

تمكن رجلان هنديان من خداع طبيب بعد أن أقنعاه بشراء "مصباح علاء الدين" السحري، وزعموا أنه حقيقي ويجلب له الصحة والثروة، قبل أن يكتشف تعرضه للنصب، ويتصل بالشرطة التي تمكنت من اعتقال اللصين المخادعين.

موقع هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" قال السبت 31 أكتوبر/تشرين الأول 2020، إن السلطات ألقت القبض على رجلين في ولاية أوتار براديش الهندية بزعم خداعهما لطبيب لشراء "مصباح علاء الدين" الذي وعدا أنه سيجلب له الثروة والصحة.