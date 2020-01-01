محتالان يبيعان طبيباً “مصباح علاء الدين السحري” بمبلغ 41 الف دولار

تمكن رجلان هنديان من خداع طبيب بعد أن أقنعاه بشراء "مصباح علاء الدين" السحري، وزعموا أنه حقيقي ويجلب له الصحة والثروة، قبل أن يكتشف تعرضه للنصب، ويتصل بالشرطة التي تمكنت من اعتقال اللصين المخادعين.
موقع هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" قال السبت 31 أكتوبر/تشرين الأول 2020، إن السلطات ألقت القبض على رجلين في ولاية أوتار براديش الهندية بزعم خداعهما لطبيب لشراء "مصباح علاء الدين" الذي وعدا أنه سيجلب له الثروة والصحة.
الموقع أوضح نقلاً عن وسائل إعلام هندية أنه كجزء من المخادعة، حتى إنهما تظاهرا باستحضار الأرواح من المصباح، بما يتماشى مع قصة الليالي العربية "ألف ليلة وليلة".
بحسب ما ورد قدم الطبيب شكوى إلى الشرطة المحلية في ميروت، غربي أوتار براديش، في وقت سابق من هذا الأسبوع، في الشكوى قال إنه التقى بالرجلين عندما بدأ في علاج امرأة يفهم أنها والدتهما على مدار شهر.
كما نقلت وسائل إعلام هندية عن الطبيب المخدوع، حيث قال: "بدآ يحدثانني عن علاء الدين وزعما أنهما زارا منزله أيضاً. وبدآ في غسل دماغي وطلبا مني مقابلته"، وأضاف الطبيب الذي أكد أنه التقى به بالفعل، حيث قال "خلال إحدى الزيارات ظهر بالفعل أمامي.. ظهر علاء الدين"، ولم يدرك إلا لاحقاً أن أحد المتهمين كان يرتدي زي الشخصية الخيالية بهدف تنفيذ الخدعة.
في النهاية عرض الرجلان المصباح عليه للبيع، ووعداه بأنه "سيجلب الثروة والصحة والحظ السعيد" مقابل 15 مليون روبية هندية (201 ألف دولار) لكنهما اتفقا على دفعة أولى قدرها 310 آلاف روبية (41584 دولارًا)، ليكتشف لاحقاً أنه تعرض للخداع.
بينما قال ضابط شرطة كبير في ميروت، أميت راي إن نفس الرجلين يشتبه في قيامهما بخداع عائلات أخرى بطرق مماثلة. وقال "تم القبض على اثنين بينما ما زالت المرأة هاربة".