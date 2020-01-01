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تفاصيل اتفاق "اتحاد المعلمين" مع "التربية والتعليم": انتظام صرف الرواتب.. ولجنة لمعالجة ملفات غزة

السبت 31 أكتوبر 2020 09:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل اتفاق "اتحاد المعلمين" مع "التربية والتعليم": انتظام صرف الرواتب.. ولجنة لمعالجة ملفات غزة



رام الله /سما/

أعلن الاتحاد العام للمعلمين، مساء السبت، عن التوصل لاتفاق مع وزارة التربية والتعليم، ينهي إضراب المعلمين في مدارس الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح الاتحاد، في بيان صحفي، أن الاتفاق يقضي بصرف الرواتب كاملة بدءًا من الشهر المقبل، وصرف جميع المستحقات المالية دفعة واحدة عند انتهاء الأزمة المالية خلال شهر نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل.

وأشار الاتحاد إلى تشكيل لجنة من الوزارة ومجلس الوزراء والاتحاد لمعالجة ملفات الزملاء في القطاع غزة بشكل فوري.

كما أعلن عن صرف المستحقات المالية المتراكمة مثل النشاط الحر وبرنامج التعافي بعد انتهاء الأزمة مباشرة.

وتطرق الاتحاد في بيانه إلى "الحفاظ على الأثر المالي للقرارات الإدارية المتعلقة بالعاملين في وزارة التربية مثل الدرجات والترقيات، والمؤهلات والتنقلات".

وقال الاتحاد إنه تم الاتفاق على مساواة العاملين في المدارس بزملائهم المعلمين، من حيث علاوة طبيعة العمل وفقًا لمؤهلاتهم الأكاديمية باستثناء العاملين في الخدمات.

ويقضي الاتفاق أيضًا، وفق الاتحاد، بتشكيل لجنة من وزارة التربية والاتحاد وديوان الموظفين للنظر في قضايا الإداريين من أصل إداري، العاملين في الوزارة ومديرياتها في المحافظات.

ولفت الاتحاد إلى تشكيل لجنة من وزير التربية ووزير التعليم العالي وأمين عام الاتحاد لاقتراح تسهيلات لأبناء المعلمين الدارسين في الجامعات.

ودعا الاتحاد إلى الالتزام بالدوام وفق خطة وزارة التربية منذ صباح الغد.

#الاتحاد المعلمين #التربية والتعليم #مدارس #رواتب المعلمين #الحكومة الفلسطينية

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