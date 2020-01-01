فلسطيني يفوز بجائزة أفضل ممثل و جزائرية فلسطينية تفوز بأفضل فيلم وثائقي في مهرجان الجونة

وكالات

حصد الفنان الفلسطيني، علي سليمان، جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل، مساء الجمعة، في ختام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي.

وحاز سليمان على الجائزة التي قدمتها الفنانة المصرية، منة شلبي، عن دوره في فيلم "200 متر".

ولم يحضر علي سليمان حفل ختام المهرجان، وتسلم الجائزة بالنيابة عنه المنتجة، مي عودة، والمخرج أمين نايفة.

يشار إلى أن فيلم "200 متر" للمخرج أمين نايفة فاز بجائزة "سينما من أجل الإنسانية"، في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي.

وفاز فيلم "جزائرهم" للمخرجة الجزائرية الفلسطينية لينا سويلم بجائزة أفضل فيلم وثائقي عربي.

والذي يكشف ذاكرة صامتة لجيل كامل لجزائريي فرنسا. ومن خلال الفيلم، تلقي لينا الضوء على قصة انفصال جديها والتي تعتبر المحرك الأساسي للقصة.

كما فاز الفيلم البوسني "إلى أين تأخذيني يا عايدة" بجائزة أفضل فيلم روائي طويل من مهرجان الجونة السينمائي، وجائزة مالية قدرها 50 ألف دولار.

فيما فاز الفيلم التونسي "الرجل الذي باع ظهره" بجائزة أفضل فيلم عربي بمهرجان الجونة، وجائزة مالية قدرها 30 ألف دولارن وهو من إخراج كوثر بن هنية.

وأهدت المخرجة بن هنية الجائزة للاجئين السوريين.

وتم اختيار فيلم "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، ليكون فيلم افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الرابع، وذلك بعد فوزه بجائزتين في مهرجان البندقية السينمائي.



ولفت الموقع إلى أن قصة الفيلم تدور حول شاب سوري فر إلى لبنان هربا من الحرب في بلاده دون إقامة رسمية، لكنه يتعثر في الحصول على تأشيرة سفر إلى أوروبا حيث تعيش حبيبته عبير.

ويقوم الشاب السوري بالتطفل على حفلات افتتاح المعارض الفنية في بيروت، حيث يقابل الفنان الأمريكي المعاصر الشهير جيفري جودفروي، ويعقد معه اتفاقا يغير حياته إلى للأبد.

وشهد حفل ختام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، تكريم الفنان المصري خالد الصاوي، بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي عن مشواره الفني المتميز على شاشة السينما والتلفزيون.

كما فاز المخرج، كاتب السيناريو المغربي، الهادي ولاد محند، بالجائزة الكبرى لمنصة الـجونة السينمائية التي تقام على هامش الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، عن مشروعه الروائي الطويل "الحياة تناسبني جيدا".

وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، ليكون بذلك أول مهرجان سينمائي يقام بأرض الواقع بالمنطقة العربية، منذ إعلان فيروس "كورونا" المستجد جائحة عالمية في شهر مارس/ آذار من العام الحالي.

ويعرض المهرجان الذي يرفع شعار "سينما من أجل الإنسانية" نحو 65 فيلما من أكثر من 40 دولة ضمن عدة مسابقات وبرامج متعددة.