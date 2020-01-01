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الفلسطينيون ينتفضون لرسول الله في المسجد الأقصى (فيديو)

السبت 31 أكتوبر 2020 01:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الفلسطينيون ينتفضون لرسول الله في المسجد الأقصى (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

تظاهر آلاف الفلسطينيين عقب صلاة اليوم الجمعة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، تنديدًا بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المسيئة للإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ففي القدس شارك آلاف الفلسطينيين في المسجد الأقصى، نصرة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وتنديدا بموقف الرئيس ماكرون ضد الإسلام.

وبعد صلاة الجمعة، تجمع آلاف المصلين في المسجد الأقصى، وأطلقوا هتافات نصرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم منها "بالروح بالدم نفديك يا محمد، ولن تركع أمة قائدها محمد، والله أكبر وقائدنا للأبد سيدنا محمد".

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