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"الخطر ليس في السوريين".. جنرال اسرائيلي يتحدث عن الاستراتيجية الإسرائيلية الجديدة في سوريا

الجمعة 30 أكتوبر 2020 11:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخطر ليس في السوريين".. جنرال اسرائيلي يتحدث عن الاستراتيجية الإسرائيلية الجديدة في سوريا



القدس المحتلة / سما /

صرح جنرال إسرائيلي بأن أكبر خطر على الجيش الإسرائيلي في منطقة الجولان حاليا يمثله "حزب الله" اللبناني، وليس سوريا.

وقال قائد الفرقة 210 للجيش الإسرائيلي، اللواء رومان غوفمان، في تصريح لوكالة "تاس" الروسية، إن "الخطر الأكبر إذا نظرنا إلى الحدود السورية، فهو بناء جبهة من قبل إيران و(حزب الله) في جنوب سوريا ضد إسرائيل".

وتابع: "هذا هو الخطر الرئيسي. ونرى الخطر ليس في السوريين أو سوريا بحد ذاتها، التي يجب أن تقوم بإعادة إعمار نفسها كدولة... وفي الحقيقة تتسلل إيران وحزب الله إلى المنطقة ويحصنان مواقعهما هناك باطراد وبشكل متواصل".

وأضاف أن "هذا خطر كبير بالنسبة إلينا، وبالنسبة إلى الحكومة السورية والمواطنين السوريين العائشين بجنوب سوريا"، مضيفا أن "حزب الله" يتخذ المواطنين السوريين في الجنوب كـ "رهائن"، حسب قوله.

وأعرب الجنرال عن رأيه بأن "سوريا الآن في حالة تدهور كبلاد والجيش يتعافى بعد كارثة، ولذلك فإنه على الحدود اللبنانية الخطر أكبر بكثير، و(حزب الله) هو جيش إرهابي حقيقي. لكننا نرى أن الجيش السوري بدأ يستعيد قدراته وهذا سيستغرق عدة سنوات".

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ خلال الأسابيع الأخيرة عدة عمليات ضد المواقع السورية في منطقة الجولان دون الدخول في اشتباك مع الجنود السوريين.

واعتبر أن الهدف الاستراتيجي بالنسبة لإسرائيل هو منع تواجد إيران و"حزب الله" في جنوب سوريا وفي سوريا بشكل عام. "RT"

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