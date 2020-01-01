  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

خشية أمنية وعسكرية "إسرائيلية" من تصعيد محتمل بغزة في ذكرى اغتيال بهاء أبو العطا

الخميس 29 أكتوبر 2020 10:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
خشية أمنية وعسكرية "إسرائيلية" من تصعيد محتمل بغزة في ذكرى اغتيال بهاء أبو العطا



القدس المحتلة /سما/

قالت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، إن تل أبيب تخشى حدوث تصعيد من غزة في ذكرى اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بها أبو العطا.

وأوضحت القناة الإسرائيلية، أنه بعد أسبوعين من اليوم ستحل ذكرى اغتيال القيادي في الجهاد الإسلامي بهـاء أبو العـطا، متابعةً: "استمرت مناقشة مطولة الليلة الماضية في مجلس الوزراء السياسي والأمني الكابينت، وناقشوا احتمالات التصعيد في ذكرى الاغتيال، كما أبلغ الوزراء أن الجبهة الشمالية أيضا متوترة".

وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابنيت"، قد أنهى الليلة الماضية، اجتماعًا استمر 3 ساعات، بعد نحو شهرين من عدم الانعقاد.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن الاجتماع، بحث خلاله مواضيع أمنية على الساحة الجنوبية والشمالية.
 
وقال المراسل العسكري بإذاعة الجيش جليتساهل، تساحي دفوش، نقلا، عن بعض الوزراء الذين شاركوا بالجلسة قولهم: "إن الأمر الذي تم مناقشته، كان في غاية الأهمية"، دون ذكر تفاصيل أكثر.
 
يشار الى أن الجيش الإسرائيلي، يجري بهذه الأيام، تدريبا أركانيا ضخما، يطلق عليه اسم "السهم الفتاك"، يحاكي وقوع حربًا على عدة جبهات في نفس الوقت.

#اغتيال ابو العطا #الجهاد الاسلامي #الجيش الإسرائيلي #حدود غزة #تصعيد مع غزة #مستوطنات الغلاف #غلاف غزة #الكابينت الاسرائيلي #المؤسسة الامنية #المقاومة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

صور تهاني المولد النبوي 2020 - 1442 .. تهنئة مولد النبي بالصور

اسرائيل تبعث رسالة للرئيس عباس عبر ايطاليا.. إليك تفاصيلها

قطع رأس احدهم.. مقتل 3 اشخاص وعدد من الجرحى في هجوم طعن بنيس في فرنسا

فيديو : تعليقات «صادمة» من مبروك عطية على حملات مواجهة الإساءة للرسول

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة عن زيارة وفد حماس للقاهرة: مساعدات طبية.. وآلية جديدة لعمل معبر رفح

حفيد "أبو يوسف النجار" ..مرشح فلسطيني للكونغرس يثير الجدل بصورة مع باراك

لهذا السبب : ابن سلمان يخشى أن يقتل داخل القصر!!

الأخبار الرئيسية

-

حاكت سيناريو حرب متعددة الجبهات.. شاهد: الجيش الإسرائيلي ينهي مناورة "السهم القاتل"

صحة غزة تحذر من العودة للاغلاق الشامل: المرحلة الحالية غير مطمئنة.. والتزام المواطنين هو نقطة الارتكاز

الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات وزير خارجية امريكا حول مواليد القدس..

اسرائيل

متناولاً غباء محبي إسرائيل.. هآرتس: "حتى نهاية العالم".. لا تنسوا "أكياس التقيؤ" قبل مشاهدة هذا الفيلم!

اشتيه

رئيس الوزراء: سنرفع نسبة صرف الرواتب خلال الاشهر المقبلة.. وهذا ما طلبناه من البنوك بشأن الخصومات