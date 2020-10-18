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إعلان هام للطلبة والمواطنين الذين سجلوا لدى الخارجية للسفر الى لندن ونيويورك

الخميس 29 أكتوبر 2020 09:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلان هام للطلبة والمواطنين الذين سجلوا لدى الخارجية للسفر الى لندن ونيويورك



رام الله /سما/

 أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الاردنية الهاشمية، عن الحصول على الموافقات اللازمة لسفر الطلبة والمواطنين ورجال الاعمال الذي سجلوا على المنصة الأخيرة للسفر الى كل من لندن ونيويورك، شراء تذاكرهم من خلال نظام " https://repat.rj.com، أو عبر وكيل السفر المحلي.

وأشار الفريق إلى أن تسيير الرحلات من مطار الملكة علياء سيكون كالتالي: رحلة الملكية رقم 261 الى نيويورك بتاريخ 3/11/2020، ورحلة الملكية رقم 111 الى لندن بتاريخ 4/11/2020.

ونوه الفريق إلى أنه بإمكان جميع الذين سجلوا لدى الخارجية في الفترة ما بين 18/10/2020 ولغاية 20/10/2020 للسفر الى الولايات المتحدة وحصلوا على الموافقات اللازمة ولم يسافروا بعد، المباشرة بشراء التذاكر على متن رحلة نيويورك المشار اليها اعلاه من خلال نفس النظام.

#الخارجية والمغتربين #سفر الطلبة #لندن #نيويورك #رحلات سفر

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