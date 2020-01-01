كورونا يضرب اوروبا بشدة وفرنسا مصدومة وتعلن الحظر الشامل

باريس / وكالات /

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا على مستوى العالم الى 44 مليونا و229 ألفا و969 حالة، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتسبب المرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد، في وفاة مليون و 170 ألفا و283 حالة حتى الأن.

شرعت ألمانيا في فرض تدابير صارمة لمدة أربعة أسابيع لاحتواء الموجة الثانية من فيروس كورونا في ألمانيا، من بينها إغلاق المطاعم والمنشآت الترفيهية، وفقا لما أعلنته المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وتم ضخ مساعدات تصل إلى عشرة مليارات يورو لتمكين الاقتصاد من امتصاص الصدمة.

وقالت المستشارة الألمانية في مؤتمر صحفي إن التدابير "الصارمة" و"الصعبة" ترمي إلى "كبح وتيرة تفشي الفيروس السريعة للغاية".

وقالت ميركل "يجب أن نتحرك الآن"، من أجل تجنّب العودة إلى "حالة الطوارئ الصحية"، مشددة على أن القواعد الجديدة ستطبّق على مستوى البلاد بعد التوصل لاتفاق بهذا الشأن خلال اجتماع مع رؤساء حكومات المقاطعات الألمانية، على أن يعقد اجتماع ثان بعد أسبوعين للوقوف على مدى فاعلية التدابير وتعديلها إذا ما اقتضت الضرورة.

ويشمل الاتفاق إغلاق الحانات والمطاعم والمنشآت الرياضية والثقافية والترفيهية على غرار دور السينما والمسارح وقاعات الحفلات الموسيقية وأحواض السباحة، اعتبارا من يوم الإثنين. وستقام المسابقات الرياضية من دون جمهور.

ويحدد القرار بعشرة أشخاص الحد الأقصى للمشاركين في الاجتماعات الخاصة.

من جهته اعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاربعاء الحظر العام في بلاده ابتداء من يوم الجمعة المقبل وحتى الاول من شهر ديسمبر المقبل في محاولة لكبح تفشي فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في الاراضي الفرنسية.

وقال الرئيس ماكرون في خطاب موجه للشعب الفرنسي انه تم اتخاذ هذا القرار بسبب زيادة عدد الاصابات والوفيات جراء الاصابة بفيروس (كورونا) واكتظاظ المستشفيات بسبب الجائحة.

واضاف ان السلطات الفرنسية المعنية تسجيل 40000 الى 50000 اصابة بفيروس (كورونا) يوميا "بحيث تفوق هذه الاعداد قدرات المستشفيات الفرنسية".

ولفت الى ان هذه الزيادة المضطردة بالاصابات "تضرب اوروبا كلها ونحن جميعنا نشعر بالاستغراب والمفاجاة لهذا الانتشار السريع".

وحذر ان ان الموجة الجديدة من فيروس (كورونا) ستكون اسوأ وأشد وطأة من الموجة الاولى التي قتلت 30000 شخص.

وعلى صعيد متصل اعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الاربعاء عن تسجيل 36437 إصابة و244 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا المستجد كوفيد -19) خلال ال24 ساعة الفرنسية.