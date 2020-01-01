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موريتانيا : موقع موريباك يعلن رابط نتائج كونكور 2020 مسابقة دخول الإعدادية

الأربعاء 28 أكتوبر 2020 08:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
موريتانيا : موقع موريباك يعلن رابط نتائج كونكور 2020 مسابقة دخول الإعدادية



موريتانيا / سما

أفادت مصادر إعلامية، يوم الأربعاء، بأن وزارة التهذيب الوطني والتكوين المهني الموريتانية تعلن بعد قليل نتائج مسابقة كونكور 2020 دخول السنة الأولى في المرحلة الإعدادية.

وأفادت المصادر بأن نتائج مسابقة كونكور دخول الإعدادية 2020 في موريتانيا ستكون متاحة الساعات المقبلة على موقع موريباك بالإضافة إلى المنصات الرسمية لوزارة التهذيب.

وكانت الوزارة قد أعلنت نتائج شهادة البكالوريا في موريتانيا للسنة الدراسية 2020، حيث بلغ مجموع الطلاب الكلي 49755 فيما تأهل 5257 منهم إلى الدورة التكميلية التي بدأت مؤخرا.

نتائج كونكور 2020 موريتانيا

وغاب عن امتحانات البكالوريا وفق موقع موريباك أكثر من 3600 طالب وطالبة، وتم إقصاء 205 طلاب فقط، في حين لم يتمكن 33490 من تجاوز الاختبارات في كل الشعب.

وفي سياقٍ متصل، أفاد موقع موريباك قبل أيام قليلة بأن موعد نتائج كونكور وإبريف لم يحدد بعد، حيث توقع آنذاك أن يكون الإعلان الرسمي عبر وزارة التهذيب في أي لحظة.

نتائج دخول السنة الأولى الإعدادية 2020

ونشرت المصادر رابط موقع وزارة التهذيب الوطني الجديد الذي سيتم من خلاله إعلان نتائج كونكور 2020، موضحة أن الوزارة استحدثت نافذة جديدة خاصة بالنتائج وستتاح قريبا.

وتمنت التوفيق لجميع الطلاب، مؤكدة في الوقت ذاته أن نتائج كنكور أو كونكور 2020 رصدت بشكل رسمي بعد المراجعة والتدقيق، فيما يتم حاليا رفعها على الموقع المرفق.

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