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اليابان تُؤكد على موقفها الداعم لفلسطين

الأربعاء 28 أكتوبر 2020 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليابان تُؤكد على موقفها الداعم لفلسطين



رام الله /سما/

أكد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي، على موقف بلاده الداعم لفلسطين، جاء ذلك خلال رسالة أرسالها إلى نظيره وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، مشيراً إلى أن اليابان ستستمر في تقديم مساعداتها لدعم المؤسسات الفلسطينية، مضيفاً "لدي العزم والإرادة بأن أعمل مع معاليكم من أجل تقوية العلاقات الثنائية بين بلدينا، وديمومة ازدهار علاقات الصداقة والتعاون مع فلسطين".

وشدد الوزير موتيغي على موقف اليابان، الملتزم بمبدأ حل الدولتين، وجاء ذلك رداً على رسالة التهنئة، التي أرسلها المالكي إلى نظره الياباني بمناسبة إعادة تعينه وزيراً للخارجية اليابانية، حيث شدد المالكي في رسالته على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، متمنياً للوزير موتيغي كل التوفيق في مهامه الجديدة.

#اليابان #القضية الفلسطينية #فلسطين

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