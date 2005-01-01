تطبيق هاتف يجعلك تلتقط أي غرض من حولك يأخذ الواقع المعزز لمرحلة جديدة

ClipDrop تطبيق جديد يسمح لك باستعمال كاميرا الهاتف بسرعة في التقاط الأغراض من محيط وإدخالها إلى تطبيقات الحواسب المكتبية، وهو متاح الآن لتجربته. إنه استعمال جديد مثير لتقنية الواقع المعزز، التي تجعل العالم المادي رقمياً، بدلاً من عرض صور رقمية في العالم المادي. وتظهر المقاطع الترويجية للنسخة التجريبية قدرة التطبيق على تصوير أي شيء، من النباتات إلى أجهزة التلفاز، ونقله سريعاً إلى المستندات على هيئة أغراض مقصوصة.



يقول سايرل ديان، مطور ClipDrop، إن الأداة تمكنك من استيراد الصور وحتى النصوص من الكتب، على سبيل المثال، إلى مجموعة متنوعة من البرمجيات ومواقع الإنترنت، من بينها Photoshop (يحتوي موقع ClipDrop على خاصية مدمجة تمكن من إسقاط الأغراض على هيئة طبقة جديدة بقناعٍ قابل للتعديل في Photoshop، وGoogle Docs، وPowerPoint، وFigma، وCanva، وPitch. بالطبع، يمكنك استعمال التطبيق منفرداً لتحصل على صور من حياتك اليومية وتشاركها كالمعتاد عن طريق نظام iOS أو أندرويد.

إضافة إلى تطبيقي iOS وأندرويد، البرنامج متاح لنظامي ويندوز وmacOS، ما يسمح لك بالتقاط الصور والنصوص من سطح مكتبك أو شبكة الإنترنت وتضعها سريعاً في مستندات.



ظهرت فكرة ClipDrop للمرة الأولى في عرضٍ تقني في مايو/أيار الماضي، وسرعان ما اجتذبت الكثير من الانتباه. وقال المطوران سايرل ديان وجوناثان بلانشيت لموقع Gizmodo إن مئة ألف شخصٍ سجلوا أسماءهم على قائمة انتظار النسخة التجريبية، وإنهما قضيا الشهر الماضي في تحويل هذا العرض الأولي إلى منتجٍ تجاري.

ومع أن ClipDrop متاحٌ الآن للعامة، يحذر ديان من أنه ما زال في المرحلة التجريبية، وأن المستخدمين عليهم توقع بعض "العيوب والخواص غير الجاهزة". وحين جرب محررو موقع The verge التطبيق بأنفسهم، وجدوا أن أداءه جيد في استخراج الأغراض من سطح مكتب مزدحم باستعمال هاتف آيفون X، مع أن موقع Gizmodo نقل أن التطبيق يرتبك بفعل الظلال أو الأغراض المزدحمة جنباً إلى جنب.





عند تحميل البرنامج ستحصل على خمس صورٍ مجانًا، وسيتطلب المزيد الاشتراك في التطبيق. تقدم الشركة تطبيق ClipDrop بسعر 39.99 دولار في العام، لكن بعد 20 نوفمبر/تشرين الثاني سيرتفع السعر إلى 79.99 دولارٍ في العام، أو 9.99 دولار في الشهر. لكن استخراج النصوص مجاني، وفقاً لموقع Gizmodo.