سبب استقالة بارتوميو رئيس نادي برشلونة

مدريد / سما /

استقال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، مساء يوم الثلاثاء، من منصبه؛ بعد ضغوطات عديدة في ظل حملة سحب الثقة من مجلس الإدارة الذي يترأسه.

وأكدت بارتوميو في تصريح صحفي أورده موقع النادي الإلكتروني أنه استقال من رئاسة برشلونة؛ استجابة لحملة سحب الثقة التي أطلقها أعضاء في مجلس الإدارة الحالي.

وطالب بارتوميو بعقد اجتماع عاجل واستثنائي لمجلس إدارة برشلونة، في وقت أفاد مجلس إقليم كتالونيا بعدم وجود معقوقات قضائية أو صحية لإجراء استفتاء سحب الثقة من المجلس الحالي.

وفي سياقٍ متصل، أوضحت وسائل إعلام إسبانية أنه من المُقرر أن يكون هناك مجلس مؤقت لإدارة شؤون نادي برشلونة برئاسة كارليس توسكيتس رئيس اللجنة الاقتصادية القانونية.

وأضافت وسائل الإعلام أن رئيس اللجنة القانونية سيقوم بالدعوة لانتخابات جديدة لرئاسة نادي برشلونة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، وذلك تطبيقا للقانون المعمول به.

وكان العديد من لاعبي الفريق الأول بنادي برشلونة، قد شددوا على ضرورة استقالة بارتوميو من منصبه على رأسهم ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم الذي اتهمه بأنه ليس لديه أي مشروع لمستقبل النادي.

وأصر ليونيل ميسي على مغادرة برشلونة الصيف الماضي حال لم يقدم بارتوميو استقالته من رئاسة النادي، إلا أن الأرجنتيني تراجع عن قراره رغم عن استقالة الرئيس حينها.