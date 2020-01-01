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الزهار يتحدث عن تحالف رباعي يمكن أن "يزيل إسرائيل"

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 10:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزهار يتحدث عن تحالف رباعي يمكن أن "يزيل إسرائيل"



وكالات

اقترح القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، محمود الزهار، تشكيل تحالف رباعي لمواجهة إسرائيل بحسب تعبيره.

وقال الزهار في مقابلة مع قناة "العالم" الإيرانية: "من الأسباب التي يجب أن تفكر فيها المقاومة الآن، هو لا بد من أن يجتمع الحلف المتضرر من الكيان الإسرائيلي، والذي سيستفيد من زواله في تحالف حقيقي".


وأوضح القيادي في "حماس": "الأرض الفلسطينية كلها محتلة باستثناء قطاع غزة المحاصر، وبالتالي على غزة وعلى فلسطين في أي مكان أن تحارب من أجل تحرير الأرض".

وتابع: "الطرف الثاني هو جنوب لبنان المحتل وعلى لبنان المقاومة أن ترتب أوراقها لتحرير أرضها من الاحتلال الإسرائيلي، باعتبار أن العدو مشترك والهدف واحد ولكن الأرض تختلف".

وأكمل: "سوريا أرضها محتلة أيضاً وإيران مستهدفة من قبل الاحتلال، وبالتالي لماذا لا يتم تشكيل حلف متضرر من الكيان الإسرائيلي لمواجهة الاحتلال". 

وتساءل الزهار في المقابلة "ماذا يمكن لهذه المجموعة إذا دخلت في هذا الحلف، ماذا يمكن أن يحصل للكيان الاسرائيلي؟" وأجاب: "بالطبع فسيزول الاحتلال الإسرائيلي".

#محمود الزهار #قناة العالم الايرانية #الكيان الاسرائيلي #تحالف رباعي #المقاومة الفلسطينية #قطاع غزة #فلسطين #لبنان #الاحتلال الاسرائيلي #سوريا

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