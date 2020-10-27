سبب وفاة الفنان صالح الزراق في السعودية .. ما هو مرضه ؟

الرياض / سما

أعلنت مصادر فنية سعودية، يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020، عن وفاة صالح الزراق نجم الكوميديا في المسلسلات السعودية بعد صراع طويلة الفترة الماضية مع المرض.

وأكدت المصادر الفنية في تصريح صحفي أن سبب وفاة الفنان صالح الزراق هو معاناته مع المرض، مشيرة إلى أنه كان يتلقى العلاج في الأيام المنصرمة بمستشفى الملك فهد.

ونقل صالح الزراق إلى مستشفى الملك فهد جراء تراجع حالته الصحية بشكل كبير قبل 48 ساعة، قبل أن يتم الإعلان عن رحيله حيث انتقل إلى رحمة الله تعالى قبل المساء.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الفنان صالح الزراق عانى من مشاكل صحية في الجهاز الهضمي والمعدة إلى جانب حالة من ضيق النفس، ما أدى إلى إدخاله للمستشفى مؤخرا.

ونعى العشرات من الفنانين السعوديين والخليجيين والمغردين على وسائل التواصل الاجتماعي، الراحل صالح الزراق، مستعرضين أبرز الإنجازات والإسهامات الفنية الكوميدية له.

رحم الله #صالح_الزراق .... كل مقاطعة يحاول أن يسعد من حوله..... اللهم ابعثه مسروراً مبتسماً pic.twitter.com/9anrIxM3aE — فالح الحقباني MBS???????? (@falehmm) October 27, 2020

وكان الزراق قد ظهر في مقطع فيديو كوميدي الفترة الأخيرة، تحدث فيه عن بعض من جوانب حياته في الطفولة، وكيف كان يذهب إلى المسجد لحفظ وتسميع القرآن الكريم.

وتداول الناشطون على تويتر، فيديوهات سابقة للكوميدي صالح الزراق الذي يحاول فيها كافة رسم الابتسامة على وجوه الحاضرين، إذ كان هدفه الأول إسعاد كل من هم حوله.