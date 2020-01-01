شاهد : مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 13 الثالثة عشرة

بيروت / سما

يواجه فارس موقفا صعبا في مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 13 الثالثة عشرة التي عرضت على منصة تطبيق (شاهد vip) الليلة؛ قبل 24 ساعة من عرضها المنتظر على شاشة قناة (mbc4) مجانا.

وأتاحت (شاهد vip) إمكانية مشاهدة الحلقة 13 من مسلسل عروس بيروت الموسم الثاني كاملة دون فواصل على موقعها المدفوع من خلال الاشتراك بالمنصة المتخصصة التابعة لشبكة قنوات إم بي سي العربية.

وكتبت شاهد في وصف الحلقة الثالثة عشرة أنه يتوجب على فارس تحمل العواقب عقب قيامه بالاعتداء على عماد صاحب صديقته السابقة أثناء لقاء جمعهما بالصدفة خلال تناوله وجبة طعام في أحد المطاعم.

وفي المقابل، حاول آدم الحصول على المزيد من الأسهم خلال أحداث هذه الحلقة المثيرة، في وقت لجأت ليلى إلى عادل، بعد أن طلبت منه تقديم المساعدة لها في أمر ما، وكان رده مفاجئا بالنسبة لها بهذا التوقيت.

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وما زال آدم يخضع لجلسات العلاج النفسي منذ الحلقة الماضية، بينما واصلت ليلى تهديداتها الكلامية التي تزعج رنا من قدومها وجولاتها المتكررة إلى منزلها، قبل ذهاب ثريا إلى داليا؛ لزيارتها في مكانها الحالي.

ومنحت قناة مسلسل عروس بيروت على يوتيوب، المشاهدين أربعة مقاطع مجانية تبلغ مدتها أقل من 14 دقيقة بقليل، وأبرزها طرد رنا للست ليلى من بيتها بعد تهديدها بحضانة ابنها أمير خلال الفترة المقبلة.

وفي مسلسل عروس بيروت الحلقة 13، رافق الحظ السيء طلال وداليا في كل إفطار بمنزل الضاهر، وأجهش آدم بالبكاء الشديد أمام الطبيبة النفسية التي تحدث لها بالتفصيل عن طفولته القاسية في السابق.