رابط تحميل تطبيق أمانكم Amankom لتتبع إصابات كورونا في فلسطين

القدس المحتلة / سما

أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور محمد اشتية، عن رابط تحميل تطبيق أمانكم Amankom للهواتف الذكية، موضحا أنه يساعد وزارة الصحة في تتبع انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" في فلسطين.

وذكر اشتية في تصريح صحفي أن تطبيق أمانكم الجديد تديره وزارة الصحة، مبينا أنه أصبح متوفرًا على متجر جوجل بلاي (Google Play)، وخلال الفترة القريبة المقبلة عبر متجر (App Store).

ويقوم تطبيق أمانكم بإشعار المستخدم، إذا ما خالط مستخدماً آخرا للتطبيق وتبين عبر فحوصات وزارة الصحة الفلسطينية بأنه مصاب بفيروس كورونا، فيما يجب استخدامه عند الخروط والاختلاط.

وحسب ما ورد في وصف التطبيق بالمتجر، فإنه يفضل استخدام تطبيق أمانكم حين الخروج من المنزل والاختلاط بشكل عام، ليكون عمله ناجحا وفعالا؛ وذلك حرصا على سلامة جميع المواطنين.

تحميل تطبيق أمانكم Amankom فلسطين

ويعتمد تطبيق أمانكم في مبدأه على تتبع الاتصال، تسجيل اللقاءات بين الهواتف الذكية عبر تقنية البلوتوث ويتم رفع هذه اللقاءات واستخدامها في اعلام المخالطين للمستخدم عند تأكيد الاصابة بفايروس كورونا.

ويراعي تطبيق أمانكم خصوصية المستخدمين ويضمن السرية التامة في كل التنبيهات المرسلة إليهم، كما لا يوجد لأي جهة بوزارة الصحة الحق في الوصول إلى البيانات باستثناء دائرة الطب الوقائي.

يشار إلى أنه تم تحديث تطبيق أمانكم بتاريخ 14 أكتوبر 2020، فيما يبلغ حجمه 2.4 ميجا بايت، حيث قام أكثر من عشر آلاف مواطن بتحميله حتى تاريخ نشر هذا النص من جوجل بلاي الرسمي.