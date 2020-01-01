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رابط موقع نتائج الحركة الانتقالية 2020 - 2021 في المغرب

الإثنين 26 أكتوبر 2020 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط موقع نتائج الحركة الانتقالية 2020 - 2021 في المغرب



الرباط / سما

تنشر لكم وكالة سما الإخبارية، رابط موقع نتائج الحركة الانتقالية 2020 - 2021 وجميع السنوات القادمة التي تُحدث بشكل دوري من وزارة التربية والتكوين المهني المغربية لكل الفئات المستهدفة.

ويقدم الموقع المرفق نتائج الحركة الانتقالية حسب جهة التعيين، للأساتذة وهيئة التدريس والحراس العامين والمفتشين والمديرين والنظار ورجال السلطة ووزارة العدل والداخلية والتربية الوطنية وكل الجهات.

ويمكن للراغبين الذهاب على موقع (haraka) التابعة لوزارة التربية الوطنية، ثم تظهر شاشة الخدمة الإلكترونية للحركات الانتقالية، وتعبئة الفراغات سواء رقم التأجير أو المستعمل ثم كلمة المرور.

وبمجرد تسجيل الدخول عقب وضع البيانات المطلوبة، سوف تظهر نتائج الحركة الانتقالية والتفاصيل الكاملة المرتبطة بها حسب جهة التعيين التي ينتمي إليها الشخص المُسجل الذي يستفيد من الخدمة.

موقع نتائج الحركة الانتقالية 2020 - 2021

ويمكن عبر الموقع أن يقوم الأساتذة بتعبئة الطلبات إلكترونيا بناء على الآلية الجديدة المعتمدة حاليا، فيما يجب الإطلاع على المقتضيات بمذكرة الإطار المتعلقة بالحركة الانتقالية قبيل الولوج للموقع.

وكانت وزارة التربية الوطنية، قد أصدرت قرارا قبل عدة أيام بتمديد عملية تعبئة الاختيارات اللازمة ومسك المعطيات، فيما إنتهت هذه المهلة قبل أسبوع واحد من نهاية شهر تشرين الأول 2020.

وتشمل الحركة الانتقالية لهذا العام، المدرسين والمدرسات في الأسلاك التعليمية كافة سواء بالمرحلة الابتدائية أو الإعدادية والثانوية وكذلك الثانوي التأهيلي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية.

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