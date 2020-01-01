رابط نتائج الامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا 2020 المغرب

الرباط / سما

كشفت وزارة التربية والتكوين المهني المغربية، يوم الإثنين، عن نتائج الامتحان الجهوي الموحد الخاص بالسنة الأولى من سلك البكالوريا الدورتين الاستدراكية والعادية في المغرب.

ونشرت وزارة التربية في بيان صحفي، رابط الاستعلام عن نتائج الامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا 2020، مشيرة إلى أنه يمكن فحص النتيجة عبر كتابة الرقم والبيانات المطلوبة.

وحسب التربية، فإن إعلان نتائج الامتحان الجهوي الموحد الخاص بالسنة الأولى من البكالوريا جرى من خلال البريد الإلكتروني للمرشحين (taalim ma outlook) وكذلك على الموقع الإلكتروني للوزارة.

رابط نتائج الامتحان الجهوي 2020

وأفادت بأن نتيجة الامتحان الجهوي متاحة منذ صباح اليوم، حيث ترشح للاختبار الحالي أكثر من 37 ألف طالب وطالبة في الدورة العادية، إلى جانب 704 مترشح ومترشحة في الاستدراكية.

وأوضحت أن نسبة الإناث من المترشحين للامتحان الجهوي قد بلغت 53.68% في الدورة العادية، في حين بلغت نسبتهن في الاستدراكية 46.16% من إجمالي المتقدمين لهذه السنة الدراسية.

رابط موقع وزارة التربية والتكوين

وأضافت أن الاختبارات الجهوية هذا العام إنتهت وسط أجواء تربوية مناسبة في التزام كامل بالإجراءات والضوابط القانونية الواردة وكذلك الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كوفيد 19.

وأشادت بإنجاز نتائج الامتحان الجهوي للبكالوريا في المغرب، موجهة أحر التهاني إلى الطلاب والطالبات وجميع من ساهموا في إنجاح الاختبارات في المؤسسات التعليمية المختلفة داخل البلاد.