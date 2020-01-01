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تفاصيل زواج الفنانة درة وهاني سعد في الجونة .. من هو بالصور ؟

الإثنين 26 أكتوبر 2020 02:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل زواج الفنانة درة وهاني سعد في الجونة .. من هو بالصور ؟



القاهرة / سما

كشفت مصادر إعلامية عربية، عن تفاصيل حفل عقد قران وزواج الفنانة التونسية درة ورجل الأعمال المصري هاني سعد، مؤكدة أن الاحتفال سيقام اليوم الإثنين في الجونة بمدينة الغردقة.

وقالت المصادر إن درة تستعد لعقد قرانها هذا المساء وسترتبط رسميا برجل الأعمال ومهندس الديكور هاني سعد، موضحة أنها دعت زملائها الفنانين لحضور الاحتفال بفندق في الجونة الساحلية.

وحسب المصادر، فإن عقد قران درة وهاني سعد سيجري على هامش مهرجان الجونة السينمائي المنعقد منذ ثلاثة أيام في مصر بحضور أبرز نجوم الفن والإعلام في مصر والوطن العربي.

وغابت الفنانة درة عن الأيام الأولى وافتتاح مهرجان الجونة، حيث تكتمت على خبر ارتباطها بالمهندس سعد كانت تجري التحضيرات النهائية لعقد قرانها وعادت من باريس قبل مدة قصيرة.

وذكرت أن حفل زفاف درة وهاني سعد سيقام يوم الثاني من شهر نوفمبر المقبل أي بعد سبعة أيام من عقد القران، مبينة أنه سيكون في الجونة أيضا عقب إنتهاء الدورة الجارية. وفق فوشيا.

وأحضرت درة فستان الزفاف من العاصمة الفرنسية، علما أن هاني سعد هو صاحب شركة ديكور كبرى بالقاهرة، ويعشق عالم السيارات ويمتلك علاقات جيدة مع نجوم الرياضة والفن.

وكانت تقارير فنية تونسية ومصرية، قد سلطت الضوء قبل عدة أشهر على العلاقة بين هاني سعد والممثلة درة، فيما فضلت الفنانة عدم الرد على الأنباء التي تحدثت عن خطوبتها منه.

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هاني سعد ودرة

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