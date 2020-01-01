نهائي الكونفدرالية 2020 : موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان والقنوات الناقلة

القاهرة / سما

أعلن الاتحاد الأفريقي، عن موعد مباراة بيراميدز المصري ضد نهضة بركان المغربي المقررة اليوم الأحد 25 أكتوبر 2020 على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي بالمغرب في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال الاتحاد في بيان له إن موعد مباراة نهضة بركان وبيراميدز اليوم الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين والأردن والسودان وليبيا، وفي تمام العاشرة وفق وقت السعودية، الثامنة في المغرب وتونس والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ونهضة بركان

وتعرض مباراة نهائي الكونفدرالية الأفريقية على قنوات بي إن سبورت غير المجانية (beIN Sports HD 7) بصوت المعلق نوفل الباشي، وقناة الرياضية المغربية الأولى (Arryadia TNT HD) بتعليق عادل المسعودي.

ويعتبر هذا اللقاء الأول في التاريخ الذي يجمع نهضة بركان مع بيراميدز؛ لا سيما أن الفريق المصري حديث النشأة ويشارك لأول مرة في البطولات الأفريقية، لكنه أصبح أحد أبرز وأقوى الأندية في الدوري المحلي بمصر.

وتجري المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية بصافرة الحكم نيانت أليوم الذي يمتلك سجلا جيدا على صعيد إدارة المباريات الأفريقية خلال السنوات الماضية، لكنه يمنح الكثير من البطاقات الملونة للاعبين، وفق سير اللقاء.

تشكيلة بيراميز و نهضة بركان

ومن المتوقع أن يدفع بيراميدز اليوم بالتشكيلة التالية، المهدي سليمان حارس مرمى، علي جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي وأحمد توفيق بالدفاع، عبدالله السعيد ومحمد فارق وعمر جابر ودونجا في خط الوسط.

في المقابل، يكون زهير العروبي في حراسة مرمى نهضة بركان، إلى جانب حمدي لعشير، محسن ياجور، زيد كروش، زكريا حدراف، عمر النمساوي، بكر الهلالي، العربي الناجي، يوسوفا دايو، إسماعيل مقدم، محمد عزيز.