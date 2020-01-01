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قناة عبرية : محمد بن سلمان هو الأكثر حبًا ودعمًا لـ "إسرائيل"

السبت 24 أكتوبر 2020 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية : محمد بن سلمان هو الأكثر حبًا ودعمًا لـ "إسرائيل"



القدس المحتلة / سما /

تحدثت قناة "كان" العبرية، عمّا يجري في كواليس ما وصفته بـ"علاقة الحب بين إسرائيل والسعودية"، مؤكدةً أنّه "كان هناك مسؤولين إسرائيليين كبار في الرياض".

وقال مصدر إسرائيلي كبير للقناة العبرية، إن محمد بن سلمان "هو ولي العهد الأكثر دعماً لإسرائيل في النظام السعودي، ولو كان الأمر مرتبطاً به لكان حصل التطبيع، لكن الأمر تعرقل بسبب السياسة الداخليّة السعوديّة".

وبين المصدر الإسرائيلي أنّ "التغيير في الموقف السعودي كان بعد خطاب بنيامين نتنياهو في الكونغرس الأميركي"، مبرزاً أنّ محمد بن سلمان "هو من أقام العلاقة بمبادرة منه".

وكان رئيس "الموساد" الإسرائيلي يوسي كوهين، قد أعلن الخميس الماضي، أن "السعودية تنتظر الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة من أجل تقديم هديّة للرئيس المنتخب".

كما أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان مؤخراً، عن أمله بأن "تدرس السعودية تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

كما أشارت وكالة "رويترز" أمس الجمعة، إلى أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يتوقع انضمام دول كثيرة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة للتطبيع مع إسرائيل"، وهو "متأكد أن السعودية ستنضم إلى الركب قريباً".

#محمد بن سلمان #اسرائيل #السعودية

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