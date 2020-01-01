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ترامب: متأكد أن السعودية ستنضم لاتفاق السلام مع إسرائيل قريبا

السبت 24 أكتوبر 2020 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: متأكد أن السعودية ستنضم لاتفاق السلام مع إسرائيل قريبا



وكالات

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن 5 دول عربية أخرى تريد توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، مرجحا أن تكون السعودية بينها قريبا.

وغداة إعلانه تطبيع السودان علاقاته مع إسرائيل أمس الجمعة خلال مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة قادة الدول الثلاث، قال ترامب إن "5 دول تريد الانضمام إلى اتفاق السلام مع إسرائيل".

وأضاف ترامب أنه متأكد أن السعودية ستنضم لاتفاق السلام قريبا، معتبرا أيضا أن إيران قد تنضم إلى اتفاق مماثل "في نهاية الأمر".

وأكد ترامب رفضه حصول إيران على أسلحة نووية، قائلا: "من يهتف الموت لإسرائيل لا يمكن أن يحصل على أسلحة نووية، أود مساعدة إيران وإعادتها لمسارها الصحيح، لكن عليها التخلي عن السلاح النووي".

وجاء إعلان ترامب عن اتفاق السودان وإسرائيل بعد وقت قصير من إعلان البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي أبلغ الكونغرس عزمه إزالة تصنيف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

المصدر: سي إن إن

#ترامب #السعودية #تطبيع #اسرائيل

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