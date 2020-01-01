فيديو .. صيته السبيعي تتحدث على إم بي سي عن قصة نجاحها

الرياض / سما

تحدثت المشهورة السعودية صيته السبيعي خلال استضافتها على قناة إم بي سي (mbc 1) اليوم الجمعة، عن سبب نجاحها الرئيس في الحياة، مؤكدة أهمية الحرية في بلادها.

وقالت صيته السبيعي في سياق تقرير إم بي سي : "في قصيدة دائما أرددها دائما لسعد بن نجلان تقول ألا يا بحر يا بحر الخليج يلي على شاطئك غلاه أغلى من أمواجك ...".

وأضافت السبيعي : "تقطع مسافات طويلة بسيارتها الخاصة برفقة العائلة، محمد بن سلمان والملك سلمان نريد نتمشى ونوسع صدورنا. أنا أحب البر والطير والبادية والوناسة".

وكانت صيتة بنت في بيت أهلها لا تملك المال من أجل تلبية متطلبات الحياة الثقيلة، قبل أن تتجه إلى العمل في مجال التجميل وأصبحت من أفضل العاملين وأصحاب العمل.

وتابعت السبيعي : "كنت بنت عند أمي والآن كل خير أنعم الله علي، في البداية عملت ميك آب ثم أصبحت أقدم دورات وانضممت إلى النقابات ثم تمكنت من تحقيق أحلامي".

وأوضحت صيته السبيعي أنها جمعت المال اللازم واشترت بيت خاص لها وعائلتها "وهذا كان طموح حياتي" ثم جلبت سيارة خاصة بي وقمت بأمي وأولادي، وأنا فخورة بنفسي".

يُذكر أن صيته السبيعي هي شابة سعودية، لفتت الأنظار على وسائل التواصل الاجتماعي لا سيما عبر سناب شات، وتعشق التجول بسيارتها لمسافات طويلة ويجذبها البر وحياة البادية.