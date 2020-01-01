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"اسماء مصطفى" ..معلمة من غزة تفوز بلقب المعلم العالمي للعام 2020

الجمعة 23 أكتوبر 2020 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
"اسماء مصطفى" ..معلمة من غزة تفوز بلقب المعلم العالمي للعام 2020



غزة/سما/

فازت معلمة اللغة الإنجليزية في مدرسة حليمة السعدية للبنات بمديرية تعليم شمال غزة بلقب( المعلم عالمي لعام 2020) من مؤسسة AKS Education Award في الهند.


وتمكنت المعلمة أسماء من الفوز بعدما شاركت في المسابقة وقدّمت مجموعة من الأعمال والأنشطة الإبداعية في التدريس، منها تأليف كتب مثل : كتاب الخمس وأربعون لعبة لتعليم اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها، والرحلات التعليمة حول العالم لتعليم مهارات اللغة الإنجليزية.

ومن أعمالها التطور العملي الذاتي والتواصل مع العالم الخارجي والحصول على عدة عضويات منها : عضو المجتمعات التعليمية العالمية المختلفة - الاعتمادات العالمية لدى الشركات المنتجة للتعليم الرقمي ( مايكروسوفت - جوجل - آبل - واكلت - ناشيونال جيوجرافيك ).

ومن أعمال المعلمة التي أهلتها للفوز توظيف التكنولوجيا الأمثل في التعليم و تحقيق نتائج ايجابية في سلوك وأداء الطالبات وتحصيلهن، و التعاون اللامحدود مع معلمين ومعلمات من أكثر من 100 دولة حول العالم والمشاركة في مؤتمرات التعليم الدولية في عدة دول، و والالتقاء بطلاب وطالبات عبر الفضاء الافتراضي في مدارس مختلفة حول العالم للتحدث إليهم ونقل الخبرات، إضافة إلى تنفيذها لمبادرة " معلمون خلف الشاشات" والتي تهتم بتدريب كوكبة من المعلمين والمعلمات في المجال التعليمي وتخصص اللغة الإنجليزية بشكل افتراضي.

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