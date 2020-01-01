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الموساد: السعودية تنتظر الانتخابات الأمريكية لتقدم هدية للرئيس الفائز

الجمعة 23 أكتوبر 2020 03:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الموساد: السعودية تنتظر الانتخابات الأمريكية لتقدم هدية للرئيس الفائز



وكالات

أكد رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد يوسي كوهين، أن السعودية تنتظر الانتخابات الرئاسية الأمريكية، من أجل تقديم "هدية" للرئيس الفائز فيها.


وحسب ما نقلته القناة الإسرائيلية "12"، قال كوهين: "هناك جهد كبير جدا في الساحة السعودية، ضغط كبير. نتمنى أن يُولد شيئا. يبدو أن السعوديين ينتظرون الانتخابات الأمريكية لتقديم هدية للرئيس المنتخب".


وتأتي هذه التصريحات خلال الزيارة الخاطفة التي يجريها رئيس الوزراء الإسرائيلي المناوب ووزير الأمن بيني غانتس، بدءا من أمس الخميس، في الولايات المتحدة لعقد لقاءات أمنية مع نظيره الأمريكي في البنتاغون مارك اسبر، ومن بين هذه الأمور الملحة المعلومات الاستخباراتية والتطورات المتعلقة بإيران،

حيث أبدت إسرائيل رغبتها باستمرار تنسيق الأنشطة المشتركة في المستقبل، خاصة مع انتهاء حظر الأسلحة المفروض على إيران هذا الأسبوع، وقد بدأت بالفعل التعاون مع كوريا الشمالية.

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