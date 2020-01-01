حقيقة وفاة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة : ما هو مرضه ؟

القاهرة / سما

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، بعد أن تداولت صفحات فنية واجتماعية، خبر وفاة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الممثل المصري المخضرم، بعد معاناة مع المرض.

وأفادت الصفحات على فيسبوك وتويتر بأن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عانى مؤخرا من مرض الاكتئاب؛ بسبب تهميش المنتجين والمخرجين له وعدم مشاركته في أعمال فنية جديدة.

ونقلت صحف مصرية عن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية تأكيده عدم دقة الأنباء التي تتحدث عن وفاة عبدالرحمن أبو زهرة، مؤكدا أن كل ما يتم تناقله على فيسبوك شائعات كاذبة.

وحسب زكي، فإن الفنان أبو زهرة يعيش مع أسرته ويتمتع بحالة صحية جيدة. علما أن الفنان البالغ من العمر 86 عاما اشتكى مؤخرا من مرض الاكتئاب؛ نتيجة عدم ظهوره فنيا كما السابق.

والممثل أبو زهرة من مواليد عام 1934 ميلادي، وهو خريج معهد الفنون المسرحية، وظهر في العشرات من المسرحيات خصوصا بمستهل مشواره، ثم عدة مسلسلات وأفلام عربية.

وكانت آخر أعمال عبد الرحمن أبو زهرة، مسلسل (هوجان) الجزء الأول الذي عُرض في شهر رمضان قبل الماضي بطولة الممثل محمد عادل إمام، حيث لعب دور والده في حلقات قليلة.

وكان أبو زهرة والد هوجان في المسلسل، يقبع في السجن منذ عدة سنوات عقب إنهيار المنزل الذي يقطن فيه، ما أدى إلى مصرع زوجته وإصابته بجراح بالغة وضياع ابنه حتى وجده.