السعودية : رابط نتائج قبول وزارة الدفاع 2020 - 1442 في الكليات العسكرية

الرياض / سما

نشرت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين، يوم الجمعة، نتائج قبول وزارة الدفاع 2020 - 1442، معلنة عن بداية إجراء الكشف الطبي للطلاب المرشحين.

وقالت اللجنة المركزية للقبول في تصريح صحفي أوردته عبر موقعها الرسمي إن الكشف الطبي للواردة أسماؤهم في نتائج قبول وزارة الدفاع سوف ينطلق ابتداء من يوم الأحد القادم.

وشددت على ضرورة جلب أصل الهوية الوطنية، وإحضار صور شخصية مكشوفة الراس عدد (29 صورة مقاس (4×6)، مشيرة إلى أهمية ارتداء الزي الرياضي المناسب للكشف.

نتائج قبول وزارة الدفاع

ولفتت اللجنة إلى أنه لن يتم السماح بدخول اي من المتعلقات الشخصية ومن ضمنها الهاتف المحمول، موضحة أن كل كلية من الكليات العسكرية في مناطق المملكة لها لون زي رياضي خاص.

وأضافت أن كلية الملك عبدالعزيز الحربية (قميص اخضر سادة)، وكلية الملك فيصل الجوية (قميص أزرق سادة)، وكلية الملك فهد البحرية (قميص أبيض سادة)، وكلية الملك عبدالله للدفاع الجوي (قميص اسود سادة).

وكانت اللجنة قد دعت قبل أيام، الطلاب الذين تقدموا على وظائف وزارة الدفاع، للدخول إلى الموقع الإلكتروني من أجل التأكد حول حالة الطلب؛ بعد تأخر وصول الرسائل والاستلام بشكل مبدئي.