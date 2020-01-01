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إصابات بالاختناق بمواجهات شمال مدينة قلقيلية

الخميس 22 أكتوبر 2020 11:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق بمواجهات شمال مدينة قلقيلية



قلقيلية / سما /

 أصيب العديد من المواطنين مساء الخميس، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت قرب الحاجز العسكري للاحتلال الإسرائيلي المقام على المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية.

وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة والرصاص المطاطي بعد قيام شبان بإحراق بوابة الحاجز الخارجية، ما أدى إلى وقوع إصابات بالاختناق في صفوف المواطنين والقريبة منازلهم من منطقة الحاجز المقام شمال مدينة قلقيلية.

يشار إلى أن المواجهات تندلع بشكل شبه يومي في الآونة الأخيرة قرب الحاجز المقام على المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية والمخصص لعبور العمال إلى الداخل.

من جهة أخرى، أجرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال أعمال تفتيش بمحاذاة الطريق الالتفافي الاستيطاني رقم 55 قبالة بلدة عزون شرق قلقيلية.

#اصابات بالاختناق #مستوطنون #قلقيلية

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