اقتحام مؤسسة إيلياء بالقدس وإغلاقها أسبوعاً

القدس المحتلة / سما /

اقتحمت مخابرات الاحتلال مؤسسة إيلياء للتنمية والتطوع، الكائن في بيت حنينا بالقدس، وفتشته وأغلقته لمدة أسبوع، واستدعت مدير المؤسسة أيمن السعو، وحققت معه حول عمل المؤسسة ومشاريعها ونشاطاتها.

وأوضح السعو الذي يعاني من تليف بالرئتين وحالته الصحية خطره، أن التحقيق معه استمر نحو ساعتين، و تركز حول عمل المؤسسة وتمويلها والمخيمات والرحلات والفعاليات التي تنظمها المؤسسة لفئة الطلاب.

وأضاف السعو أن المحقق أبلغه بمواصلة احتجاز الهواتف النقاله والاجهزة التي صودرت خلال اقتحام مقر المؤسسة لفحصها.