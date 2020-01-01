شاهد .. فيديو سوسن هارون سبب القبض عليها في الكويت

الكويت / سما

نشرت مصادر إعلامية فنية عربية، يوم الخميس، مقطع فيديو سوسن هارون الفنانة الأردنية الذي يعتبر السبب الرئيسي الذي دفع السلطات في الكويت إلى القبض عليها وإحالتها للتحقيق.

وتداول النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو تحت عنوان فضيحة سوسن هارون الممثلة الأردنية المقيمة في الكويت، مطالبين بالتحقيق معها وترحيلها إلى بلادها بشكل عاجل.

وتقوم السلطات الأمنية والنيابة العامة في الكويت، منذ عدة أسابيع بحملة واسعة تستهدف الإعلاميين والفنانين المقيمين فيها، خاصة الذين لا يلتزمون بالقيم والعادات والتقاليد السائدة داخل المجتمع.

ونفذت الجهات الرسمية بالكويت، قرارها قبل أيام القاضي بترحيل إعلامية لبنانية تدعى سازديل إلى لبنان، وذلك في أعقاب الفيديوهات غير الأخلاقية التي بثتها على حساباتها في المنصات الاجتماعية.

وظهرت سوسن هارون في الفيديو المتداول وهي تمشي في أحد شوارع الكويت دون أن ترتدي حمالة صدر تحت الملابس الخارجية، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة من المواطنين والمشاهدين.

وأفادت مصادر كويتية بأن النيابة العامة قررت استمرار حجز سوسن هارون لمدة 21 يوما على ذمة التحقيق، مؤكدة أن أجهزة الأمن اضطرت للقبض عليها بسبب تعذر التواصل معها عبر الهاتف.

وعقب الناشطون على فيديو فضيحة سوسن هارون، مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحق جميع المشاهير الذين يروجون لمثل هذه الأفعال غير المعتادة في الكويت والدول العربية.