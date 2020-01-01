صحة غزة: ثبات مستوى الخطورة ببعض المناطق يتطلب تشديد الإجراءات

غزة / سما /

قال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، مساء الخميس، إنه من خلال التقصي الوبائي المستمر وتسجيل الاصابات اليومية تبين خلال الأيام الأخيرة ثبات اللون الأحمر في عدد من المناطق التي تستوجب اتخاذ إجراءات مشددة لتثبيط الانتشار .

وأكد القدرة خلال الايجاز الصحفي لمركز الاعلام والمعلومات الحكومي حول مستجدات الحالة الوبائية في قطاع غزة، أن جهود التقصي الوبائي في تتبع بؤر الإصابات وخارطة المخالطين تتم على قدم وساق.

وقال: لدى وزارة الصحة منظومة مبنية على عدد السكان وعدد الإصابات تستطيع من خلالها تقييم درجة الخطورة في كل منطقة وتشير إليها باللون الأحمر أو الأصفر أو الأخضر.

وتابع: نحن مقبلون على مرحلة الإتاحة لعودة تدريجية للمدارس بالتزامن مع حلول فصل الشتاء مما يتطلب من المواطنين الالتزام بأقصى درجات السلامة والوقاية.

وحذر من أن التهاون في اتباع إجراءات الوقاية على مستوى المواطنين أوالقطاعات المختلفة سيضعنا أمام واقع صعب.

وقال: نهيب بأهلنا الكرام التحلي بالمسئولية التامة للمحافظة على أنفسهم ومن حولهم من أجل تثبيط الانتشار وكسر حدته.

وبين أنه بقدر التزام المواطنين بالدور المطلوب سنحقق نتائج جيدة تمكننا من التخفيف وعودة مزيد من القطاعات التي تلبي احتياجات المجتمع.

وشدد على أن المرحلة الحالية حساسة وتحتاج إلى تضافر الجهود من كافة مكونات المجتمع للخروج منها بأقل الخسائر.