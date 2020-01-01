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رابط نتائج الثانوية العامة في اليمن 2020 المحافظات المحررة

الخميس 22 أكتوبر 2020 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط نتائج الثانوية العامة في اليمن 2020 المحافظات المحررة



صنعاء / سما

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية، يوم الخميس، عن نتائج الثانوية العامة 2020 للفرع الأدبي والعلمي حسب الاسم ورقم الجلوس، من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية التي أطلقتها مؤخرا.

وقالت وزارة التربية في تصريح صحفي عبر صفحتها بموقع فيسبوك إن نتيجة الثانوية العامة 2020 في المحافظات المحررة باليمن، خرجت رسميا عقب رصدها في الساعات الماضية وإدراجها.

وتشمل نتائج الثانوية العامة أو الصف الثالث الثانوي جميع الطلاب والطالبات الذين قدموا الامتحانات النهائية في المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين في اليمن والتي يطلق عليها (المحافظات المحررة).

وحصل الطلب مهند منور محمد الصغير من العاصمة صنعاء على نسبة 99.13% في الترتيب الأول على مستوى الجمهورية اليمنية في أوائل طلاب الثانوية العامة، مبينة أنه كان يدرس بالفرع العلمي.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 في اليمن

في المقابل، حصدت الطالبة المتفوقة أسمهان جلال محمد جلعوم على نسبة 91.12% وهي الأولى على جمهورية اليمن في الفرع الأدبي للثانوية العامة، ومحمد سالم باكركر الأول في اللغة الإنجليزية.

وشهد العام الحالي تسجيل نسبة مرتفعة من أوائل الثانوية العامة، موضحة أن العدد الإجمالي لهم من جميع المحافظات والأقسام قد بلغ 42 طالبة وطالبا، إذ قدمت الوزارة أحر التهاني والتبريكات لهم.

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​يشار إلى أن نتيجة الثانوية العامة بالمحافظات المحررة في اليمن، تم رصدها من وزارة التربية والتعليم التي تدار من العاصمة المؤقتة عدن لخدمة أبناء الوطن في الداخل والخارج.

وأوضحت الوزارة أنه تم إرسال نتائج الثانوية العامة إلى الطلاب عبر شركات الاتصالات، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه يمكن الاستعلام عن النتيجة حسب رقم الجلوس عبر الرابط المرفق هنا.

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