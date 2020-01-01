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هروب الفنان جلال الزين بعد انتحار زوجته والجهات الأمنية تلاحقه!

الخميس 22 أكتوبر 2020 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
هروب الفنان جلال الزين بعد انتحار زوجته والجهات الأمنية تلاحقه!



وكالات / سما /

قررت الجهات الامنية المختصة في قضية انتحار نور كاظم، زوجة الفنان العراقي جلال الزين، ملاحقة الأخير عقب ثبوت هروبه بعدما تم استدعاؤه للتحقيق في تلك القضية باعتباره متزوجًا "عرفيًا" بالمنتحرة.

وبحسب ما كشفت وسائل إعلام محلية، فقد أكدت مصادر أمنية أن الجهات القضائية المختصة في بغداد أصدرت اليوم الأربعاء، مذكرة تقضي بإلقاء القبض على جلال الزين، وذلك بعد مرور يوم ونصف اليوم على انتحار زوجته.

وكشفت المصادر الأمنية أن مذكرة القبض صدرت بشأن جلال الزين عقب ثبوت ترويجه لانتحار زوجته، فضلًا عن تحويل القضية إلى مكتب مكافحة إجرام المنصور.

وأكدت أن الفنان جلال الزين هارب حاليًا ومجهول عنوانه وهو ما جعل القوات الأمنية تجري عملية بحث عنه، فضلًا عن تعميم اسمه على المطارات بغرض استكمال التحقيقات معه، وسط شكوك بأن تكون العملية جنائية وليست انتحارًا.

وانتحرت زوجة المغني جلال الزين، والتي تُدعى "نور كاظم" صباح الثلاثاء، في منزلها بمنطقة المنصور في العراق، رميًا بالرصاص، بواسطة بندقية.

وكشف مصدر أمني في شرطة بغداد، وفقًا لمواقع محلية أن المغني العراقي متزوج من نور كاظم زواجًا عرفيًا، مؤكدًا أنه في الساعة 0700  قامت المدعوة (نور كاظم) ولدت في 1995 ربة بيت، وهي زوجة الفنان العراقي المطرب جلال الزين (زواج عرفي) بالانتحار.

وأضاف المصدر أن الحادث تم عن طريق إطلاق المدعوة النار على نفسها من خلال "بندقية كلاشنكوف" نصف أخمص ضمن منطقة المنصور، منوهًا بأنه تم ضبط السلاح مع ظرف فارغ واحد.

والمطرب جلال الزين، هو مغنٍّ عراقي يقيم في بغداد ودرس في كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد، ومن الأغاني التي أطلقها: "قلبي تعب، أنا مو ولهان، المعزوفة، عيون"، وغيرها من الأغاني.

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