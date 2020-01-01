16 خاصية يوفرها "فيسبوك" ويجهلها الكثيرون

وكالات / سما /

نشرت مجلة "ريدرز دايجست" في نسختها الأسترالية تقريرا استعرضت فيه عددا من الخاصيات والمميزات التي يوفرها "فيسبوك" لمستخدميه ويجهلها الكثير منهم.



وقالت المجلة، في تقريرها ، إن "فيسبوك" أصبح أكثر من مجرد منصة للتواصل الاجتماعي، وهو يعمل باستمرار على تطوير خدماته وتوفير المزيد من المزايا للتواصل والترفيه والتعلم وحماية الخصوصية.



وفي ما يلي 16 خاصية من "فيسبوك"، من المهم جدا أن تكون مطّلعا عليها.



إلغاء المتابعة

لكل منا عدد من الأصدقاء على "فيسبوك" يشاركون منشورات مزعجة أو مثيرة للجدل. قد تحاول تجاهل هذه المنشورات عدة مرات ثم تقرر إلغاء صداقتك مع هذا الشخص حتى لا تشاهد منشوراته، لكن ذلك يمكن أن يسبب لك بعض الإحراج.



من أجل تجاوز هذا المشكل، انقر على زر "متابعة" أعلى الصفحة، واضغط على "إلغاء المتابعة". بهذه الطريقة، سيبقى الشخص في قائمة أصدقائك لكن لن تشاهد منشوراته.



اكتشاف طلبات الصداقة المرفوضة

كل ما عليك فعله هو التوجه نحو قسم "الأصدقاء" في ملفك الشخصي والنقر على "طلبات الصداقة". عندها ستتمكن من مشاهدة طلبات الصداقة المرسلة إليك، كما سيظهر لك خيار "مشاهدة الطلبات المرسلة"، وسترى حينها من تجاهل طلب الصداقة الذي أرسلته.



مسح سجل البحث



كل مستخدم على "فيسبوك" يقوم بإجراء بعض عمليات البحث التي قد لا يرغب في تذكرها مجددا. يمكنك في الواقع إزالة كل عمليات البحث التي قمت بها سابقا. كل ما عليك فعله هو النقر على السهم الذي يشير لأسفل في الزاوية العلوية اليسرى من شاشتك والانتقال إلى "سجل النشاط". ثم انقر على "المزيد" أدنى "التعليقات" وابحث عن "سجل البحث". يمكنك مسح القائمة عن طريق النقر على "مسح عمليات البحث" في أعلى الصفحة.

تجاهل أعياد الميلاد

هناك من يرغب في أن يذكره "فيسبوك" بعيد ميلاد أصدقائه حتى يرسل التهاني، وهناك من لا يرغب في ذلك. بإمكانك إيقاف تشغيل إشعارات أعياد الميلاد من خلال الانتقال إلى قسم "الإعدادات"، ثم النقر على زر "الإشعارات"، ثم "فيسبوك". هذه القوائم تشمل كل ما يتم تذكيرك به، بما في ذلك المجموعات التي تنتمي إليها والصفحات التي تديرها وأعياد الميلاد.



تحديد الأصدقاء المقربين

سواء كنت تمتلك 100 صديق على "فيسبوك" أو 1000، فمن المؤكد أنك لا تهتم بكل الأصدقاء بالدرجة ذاتها. لحسن الحظ، يمكنك إعطاء الأولوية لأصدقائك المقربين الذين تريد فعلاً مواكبة منشوراتهم.



للقيام بذلك، توجه إلى قسم "الأصدقاء" في حسابك الشخصي، وستلاحظ أن الجميع لديهم مربع بجوار أسمائهم مكتوب عليه "أصدقاء". انقر على المربع واختر عبارة "الأصدقاء المقربون" للأشخاص الذين تريد الاكتفاء بمتابعتهم.



متابعة ما تريده في المقام الأول

إحدى الخوارزميات التي يعتمد عليها "فيسبوك" تساعدك على تحديد أولوياتك وما تريد أن تشاهده على صفحتك. إذا كنت تريد أن تظهر لك منشورات ريدرز دايجست، اضغط على "متابعة" ثم انقر على خيار "المشاهدة أولا".



اختيار وريث

يعتبر هذا الموضوع حساسا، لأن مناقشة الموت ليس أمرا محببا، لكن "فيسبوك" يتيح لك خيار إلغاء حسابك إذا فارقت الحياة.



يمكنك اختيار شخص يرث حسابك. لن يستطيع هذا الشخص مشاركة المنشورات، لكن يمكنه القيام ببعض الأمور مثل الرد على طلبات الصداقة، وتغيير صورة حسابك الشخصي. انقر على "إعدادات عامة" ثم على "إدارة حسابك" وقم باختيار الشخص، كما يمكنك أن تختار إلغاء الحساب بعد وفاتك.



معلومات عن المسؤولين المحليين

صدق أو لا تصدق، قد يكون "فيسبوك" على دراية بالمسؤولين المحليين في مدينتك أكثر منك. كل ما عليك فعله، هو زيارة (facebook.com/townhall) لمعرفة أسماء المسؤولين بناءً على عنوانك.



اكتشاف لغة جديدة

يستخدم حوالي ملياري مستخدم نشط تطبيق "فيسبوك" في جميع أنحاء العالم، وهذا يعني أن التطبيق والموقع بحاجة إلى استيعاب لغات جميع هؤلاء المستخدمين. اعتبارًا من سنة 2020، أصبح "فيسبوك" يوفر حوالي 101 لغة، وأكثر من 300 ألف مترجم.



في حال كنت ترغب في التعرف على لغة جديدة من خلال "فيسبوك"، كل ما عليك فعله هو التوجه إلى قسم "اللغة" في "الإعدادات" ثم فتح قائمة الاختيارات لاكتشاف عشرات اللغات التي يمكنك الاختيار من بينها.



إيقاف خاصية التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو

في الواقع، لا يستغرق إيقاف خاصية التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو سوى بضع ثوان وذلك من خلال الدخول إلى "الإعدادات"، ثم "مقاطع الفيديو"، وتغيير إعدادات "التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو" من "الوضع العادي" إلى "إيقاف التشغيل".



كما تستطيع أيضا تغيير هذه الخاصية في تطبيق الهاتف من خلال النقر على الخطوط الثلاثة الموجودة في الركن الأيمن السفلي من التطبيق.



حفظ المحتوى

في الزاوية العلوية اليسرى من كل منشور، سترى ثلاث نقاط. انقر فوق تلك النقاط واختر الخيار الأول لحفظ الرابط أو الفيديو أو المنشور. ومن ثمّ سيصبح بإمكانك الاطلاع على هذه المنشورات عندما يكون لديك متسع من الوقت والنقر على "إلغاء الحفظ" عندما تريد إزالتها.



استعادة الذكريات

إذا فتحت رابط facebook.com/us، سيعرض لك "فيسبوك" السجل الكامل الذي يربطك بأحد الأصدقاء، بما في ذلك الصور والمنشورات المشتركة.



رؤية ما يدور في العالم

يمكّنك رابط facebook.com/livemap من مشاهدة البث المباشر لعديد الأحداث في جميع أنحاء العالم. ويظهر البثّ المباشر كنقاط زرقاء على خريطة يمكنك تكبيرها من خلال وضع مؤشّر الفأرة فوق النقطة التي ترغب في فتحها.



حماية الخصوصية



أصبحت حماية معلوماتك الشخصية عبر الإنترنت أكثر أهمية من أي وقت مضى. يمكّنك "فيسبوك" من أن تعرف إذا ما كان هناك شخص يحاول اختراق حسابك ومتى تم ذلك. كل ما عليك فعله هو الانتقال إلى "الإعدادات"، ثم "الأمان وتسجيل الدخول" وتحت خاصية "مكان تسجيل الدخول"، سترى قائمة بالأجهزة التي تستخدم حسابك ومكانها. إذا رأيت "جهازا غير معروف" أو مكانا لم تزره مؤخرا أو لم تذهب إليه بتاتا فعليك النقر على خاصية "لست أنت؟" سيُطلب منك تغيير كلمة المرور لحماية حسابك من المتطفلين.

الاطلاع على الرسائل المخفية



عندما تنقر على رمز "ماسنجر" الموجود في الشريط الأزرق العلوي، سيظهر لك تلقائيا سجل الرسائل الأخيرة، وستجد خيار "طلبات الرسائل"، وهي رسائل من أشخاص ليسوا ضمن قائمة أصدقائك ولكنهم يرغبون في أن يصبحوا أصدقاء معك. انقر على "قبول" لمتابعة المحادثة أو "رفض" إن كنت لا ترغب في ذلك.