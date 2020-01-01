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النيران الصديقة تمنح ليفربول الفوز على أياكس (فيدو)

الخميس 22 أكتوبر 2020 05:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النيران الصديقة تمنح ليفربول الفوز على أياكس (فيدو)



وكالات

حقق نادي ليفربول الإنجليزي انتصارًا ثمين خارج ملعبه على حساب نادي أياكس أمستردام الهولندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «يوهان كرويف أرينا» لحساب مباريات الجولة الأولى في المجموعة الرابعة من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 35 من زمن اللقاء، عبر نيكولاس تاليافيكو بالخطأ في مرمى فريقه، بعد تسديدة بعرض الملعب من ساديو ماني، ارتطمت في المدافع الأرجنتيني وتهادت إلى شباك أندريه أونانا.

وحاول أياكس أمستردام على مدار الشوط الثاني تعديل النتيجة، وكان قريبًا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني عن طريق دافي كلاسين، بعد تسديدة قوية من خارج المنطقة، لكنها ارتدت من القائم الأيسر لمرمى ليفربول.

وبهذا الفوز حصد ليفربول أول 3 نقاط في مشوار دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ليحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة، بفارق الأهداف عن نادي أتالانتا الإيطالي، الذي حقق فوزًا عريضًا على نادي ميتيلاند الدنماركي برباعية نظيفة، فيما يحتل أياكس المركز الثالث بدون رصيد، ويتذيل النادي الدنماركي الترتيب بفارق الأهداف.

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