  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

زلزال يتسبب بقطع لقاء مباشر لرئيسة وزراء...فيديو

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
زلزال يتسبب بقطع لقاء مباشر لرئيسة وزراء...فيديو



وكالات

قطعت رئيسة وزراء آيسلندا مقابلة مصورة خلال حديثها عن تأثير جائحة "كورونا" على قطاع السياحة في البلاد.

حيث تسبب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر، بقطع مقابلة مباشرة لرئيسة وزراء آيسلندا، كاترين ياكوبسدوتير.

وقالت ياكوبسدوتير، خلال حدوث الهزة: "عذرا... حدث زلزال الآن، المنزل لا يزال قويا. لذلك لا تقلق"، موجهة حديثها لمضيفها.

وكانت آيسلندا قد فرضت حالة الطوارئ، في وقت سابق، أعلنت فيها عن تطبيق قواعد أكثر صرامة للوقاية من العدوى، بما في ذلك قواعد النظافة، في مؤسسات مختلفة في آيسلندا.

وفي الوقت نفسه، قررت السلطات الآيسلندية عدم فرض حظر على تنظيم مناسبات جماهيرية، لكنها لم تستبعد إمكانية مثل هذه التدابير في المستقبل

#آيسلندا #جائحة كورونا #قطاع السياحة #كاترين ياكوبسدوتير #زلزال #حالة الطوارئ #مقابلة #عدوى كورونا

الأكثر قراءة اليوم

حقيقة وفاة الفنان بسام كوسا الممثل السوري

عاصفة ساخرة لتصريحات وزير الجيش الاسرائيلي بشأن سكان الغلاف.. والسبب غزة

شاهد.. الاحتلال يزعم: الكشف عن نفق يمتد من خان يونس إلى مناطق الـ48

شاهد: ابنة صائب عريقات تكشف تفاصيل مستجدات الحالة الصحية لوالدها

بعد اقحام ماكرون الحركة في حادثة باريس .. حماس تعلق على حل جماعة الشيخ ياسين في فرنسا

فيديو سارة الكندري وزوجها أحمد العنزي يتصدر وسائل التواصل

ظهور أعراض "خطيرة" لفيروس كورونا بعد شفاء المصابين

الأخبار الرئيسية

"التربية" تعقب على قرار اتحاد المعلمين العودة لـ "التعليم عن بعد"

سياسة بايدن تجاه الفلسطينيين: خطاب حل الدولتين.. وإعادة العلاقات مع السلطة والعودة لدعم الأونروا

445

قناة 12: نتنياهو يغادر جلسة كابينت كورونا لضرورة قومية.. وصحفي اسرائيلي يعلق!

حدود غزة

آفي ديختر: غزة بعد عشر سنوات ستكون مثل لبنان الآن..!

تحدث عن اجراءت السلطة اتجاه القطاع.. الرجوب: مقبلون على خطوات عملية للمصالحة.. وقريبًا سأكون بغزة