برشلونة يعلن تجديد عقود 4 نجوم من فريقه

وكالات / سما /

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا الثلاثاء تجديد عقود 4 من لاعبي فريق كرة القدم الأول دفعة واحدة.

وجاء الإعلان الرسمي عقب الفوز على فرينكفاروزي المجري بخماسية لهدف بملعب "كامب نو" ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ووفقًا للبيان الرسمي الذي أصدره برشلونة فإن الرباعي الذي تم التجديد له هم الحارس مارك أندريه تير شتيجن، والمدافعين جيرارد بيكيه، وكليمينت لينجليت، بالإضافة إلى لاعب الوسط فرينكي دي يونج.

وجاءت تفاصيل تجديد عقود الرباعي كالتالي:



مارك أندريه تير شتيجن

وافق تير شتيجن على تجديد تعاقده مع برشلونة حتى صيف عام 2025، بشرط جزائي 500 مليون يورو.

جيرارد بيكيه

مدد المدافع الإسباني جيرارد بيكيه تعاقده حتى صيف 2024، بوجود 500 مليون يورو كشرط الجزائي، ويتم تفعيل العقد الجديد حال مشاركة بيكيه في عدد مباريات معين في موسم 2021-2022.

كليمنت لينجليت

جدد لينجليت تعاقده حتى عام 2026، بشرط جزائي 300 مليون يورو.

فرينكي دي يونج

جدد دي يونج تعاقده حتى عام 2026، بشرط جزائي يبلغ 400 مليون يورو.