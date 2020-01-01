فيديو .. تفاصيل قصة اغتصاب طفلة عربية في روضة بألمانيا وإنتاج فيلم إباحي لها

برلين / سما

تصدرت تفاصيل قضية اغتصاب الطفلة العربية مريم إبراهيم البالغة من العمر 4 سنوات وإنتاج فيلم إباحي لها داخل الروضة التي تدرس بها في ألمانيا، وسائل التواصل الاجتماعي في الدول العربية.

وقالت والدة الطفلة مريم في مقطع فيديو مدته نحو 34 دقيقة عبر قناتها بموقع يوتيوب إن ابنتها الصغيرة (4 أعوام) تعرضت لاعتداء جنسي في روضة الأطفال التي ترتادها بمدينة كوبلنتس الألمانية.

وبثت قناة مريم إبراهيم التي تأسست عام 2013، ثلاثة فيديوهات، منها واحد لوالد الطفلة، واثنين لوالدتها أحدها بعنوان (القضية الكاملة للاعتداء الجنسي على مريم وإنتاج أفلام جنسية بالروضة).

وقالت والدة مريم في الفيديو إن ابنتها استحمت داخل الروضة برفقة مجموعة أطفال مع مربين ومربيات، ثم تم إعطائها ملابس داخلية وأخذتها المربية إلى غرفة كبيرة؛ لممارسة الجنس مع رجل وتصويره.

بدوره، قال المصري محمد إبراهيم والد الطفلة مريم إن العائلة تتابع القضية ولا تركن لنتيجة تحقيقات الإدعاء العام، موضحا أنه وجه رسائل إلى المسؤولين في ألمانيا عبر قناة تلفزيونية استضافته مع زوجته.

واعتبر والد مريم في مقطع فيديو عبر القناة أن الأدلة المتوفرة تكفي لفتح تحقيق في هذه القضية، مشيرًا إلى وجود ضغوط يتم ممارستها من أجل إخفاء حقيقة ما حدث داخل الروضة التي تدرس فيها ابنته.

وأضاف : "لدي تصويرا كاملا للطفلة مريم بعد ساعة من ما حدث في الروضة"، إذ بين أن الطب الجنائي وصل بعد 7 ساعات من إبلاغه بالقضية، داعيا وسائل الإعلام إلى مساعدته في إيصال رسالته.