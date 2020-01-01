قناة عبرية : إسرائيل وافقت على دخول 60 مليون دولار من الاموال القطرية لقطاع غزة

القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة الـ13 العبرية، النقاب عن زيارة وفد إسرائيلي رسمي لدولة قطر خلال الأيام الماضية، في سياق تثبيت التهدئة في قطاع غزة.



وقال المراسل العسكري للقناة، ألون بن دافيد، صباح اليوم الأربعاء، إن الوفد الإسرائيلي تمكن من الحصول على موافقة قطر، لتأمين إرسال 60 مليون دولار لقطاع غزة حتى نهاية العام الجاري.



وبحسب القناة العبرية، إسرائيل تعتبر موافقة قطر على نقل الأموال لقطاع غزة، بمثابة تمهيد الطريق لانضمامها الى "اتفاقيات ابرهام" وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.



ولفتت القناة، إلى أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تدفع باتجاه التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة، وأجرت خلال الأسابيع الأخيرة مباحثات ولقاءات بمستويات مختلفة مع مبعوثين قطريين.



وأشارت القناة العبرية، الى أن المباحثات الإسرائيلية القطرية، تهدف إلى إعداد خطة شاملة، عبر تحويل أموال من قطر، لبناء مشاريع اقتصادية في قطاع غزة.