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بعد اقحام ماكرون الحركة في حادثة باريس .. حماس تعلق على حل جماعة الشيخ ياسين في فرنسا

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد اقحام ماكرون الحركة في حادثة باريس .. حماس تعلق على حل جماعة الشيخ ياسين في فرنسا



غزة / سما /

قالت حركة حماس، انه ليس لها أي علاقة تنظيمية بتجمع الشيخ ياسين ومقره فرنسا أو لرئيسه عبد الحكيم الصفريوري.

وجاء في بيان الحركة" تؤكد حركة المقاومة الإسلامية حماس أن تجمع الشيخ ياسين ومقره فرنسا ليس له أو لرئيسه عبد الحكيم الصفريوري أي علاقة تنظيمية بالحركة".

واضافت " تستنكر الحركة المحاولات الإعلامية المغرضة التي تسعى إلى الزج باسم الحركة في معركة داخلية لسنا طرفاً فيها، ومعركتنا فقط ضد الاحتلال الصهيوني من أجل الحرية والاستقلال".

وكان الرئيس الفرنسي قد قرر اغلاق عشرات المساجد وحل العديد من الجماعات الاسلامية من بينها جماعة الشيخ ياسين، بعد مقتل معلم اساء للنبي محمد اكثر من مرة على يد طالب.

وكان ماكرون تعهد بـ"تكثيف التحركات" ضد ما أسماه "الإسلام المتطرف" بعد قتل المدرس صامويل باتي.

وأعلن خصوصا حل جماعة "الشيخ أحمد ياسين" التي زعم أنها موالية لحركة حماس و"الضالعة مباشرة" في الاعتداء على حد زعمه.

وقال ماكرون في كلمة مقتضبة في بوبينيي شمال باريس إن "قرارات مماثلة بحق جمعيات ومجموعات تضم أفرادا ستصدر في الأيام والأسابيع المقبلة".

#حماس #فرنسا #ماكرون #جماعة الشيخ ياسين

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